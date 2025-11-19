Ayuntamiento de Valladolid renueva su alianza con la UEMC para impulsar las capacidades tecnológicas de la ciudad

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó en su última sesión la prórroga del convenio de colaboración entre el Consistorio y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), para el desarrollo de acciones formativas e innovadoras en materia de sostenibilidad y tecnología digital.

Con esta prórroga, se reforzará el programa de trabajo que arrancó este año con el desarrollo de la iniciativa 'Campus Innova-Sostenible', que se lleva a cabo a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Valladolid, IdeVa.

Con una aportación de 90.000 euros por parte del Consistorio, el objetivo fundamental de esta alianza es reforzar la colaboración público-privada en un trabajo conjunto que reúne la experiencia universitaria, la gestión municipal y el dinamismo de los agentes económicos locales.

El objetivo "esencial" es la atracción de inversiones y fidelización de talento dentro del proyecto 'Valladolid Now' y la consolidación de la ciudad como un referente en innovación.

Además, el proyecto nutre la 'Misión Valladolid, Ciudad Cero Emisiones en 2030', con acciones formativas e innovadoras centradas en la sostenibilidad y la tecnología digital que están dirigidas, sobre todo, a la comunidad universitaria y empresarial, para reforzar el papel de Valladolid como ciudad climáticamente neutra y polo de atracción de talento tecnológico.

Las cinco líneas de acción que se han llevado a cabo este año han enriquecido al tejido productivo local y las oportunidades de formación en nuevas disciplinas, generando empleo y preparando a la ciudad para los desafíos de la transformación digital y sostenible, todas ellas con muy buena acogida.

Se trata del plan piloto de movilidad sostenible; los dos programaa formativos microcredenciales en Inteligencia Artificial y en videojuegos; el ciclo de conferencias 'Valladolid, un ecosistema innovador en crecimiento', y la promoción del programa 'Embajadores Castilla y León/Valladolid'.