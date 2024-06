El Ayuntamiento de Valladolid reorganiza el servicio de recogida de cartón 'puerta a puerta'

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, a través del Servicio de Limpieza, ha reorganizado el Servicio de Recogida de Cartón 'Puerta a Puerta' para evitar su presencia fuera de los contenedores.

Este servicio, que se realiza en colaboración con las asociaciones de comerciantes, hostelería y la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, comenzará a funcionar este lunes, 1 de julio, cuando podrán acogerse establecimientos de las zonas peatonales y semipeatonales.

Según ha informado el Consistorio vallisoletano a través de un comunicado recogido por Europa Press, el objetivo es evitar la aparición fuera del contenedor y de manera desordenada de cajas de cartón a cualquier hora del día, así como fijar unas condiciones de prestación con criterios de eficacia y eficiencia tanto económica como medioambiental.

De esta manera, se busca evitar sobrecostes en la prestación del servicio como consecuencia de la aportación de manera desordenada, que además daña la imagen de la ciudad, y de acuerdo con lo recogido en la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados.

Asimismo, en el caso de que algún establecimiento no quiera acogerse a este servicio siempre puede gestionar su cartón. En todo caso, esta iniciativa no está diseñada para establecimientos que, por su volumen y cantidad de residuos, no sean asimilables a domésticos, tales como las fruterías, que producen una gran cantidad de cajas de cartón que deben gestionar a través de Mercaolid o cualquiera que sea su proveedor.

La Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana ha mantenido reuniones con las concejalías competentes en comercio y en el canal HORECA, de manera conjunta con las asociaciones representantes de ambos sectores, para el diseño de este servicio.

En este sentido, se ruega a los distintos comercios utilizar el servicio de manera responsable, con lugares y puntos que les corresponden (puerta de su establecimiento) o dentro del contenedor, y siempre en el horario marcado y con el cartón debidamente plegado.

Durante la semana previa, el personal del Servicio de Limpieza ha visitado todos los establecimientos de las zonas peatonales y semipeatonales para trasladarles la información de primera mano y por escrito, con información de horarios y manera de aportar, así como para resolver cuantas dudas se les pudiera plantear.

Además, esta información se le ha hecho llegar vía digital a los comerciantes, sector HORECA y Cámara de Comercio, para que sea distribuida entre sus asociados y se encuentra disponible en la página 'Valladolid Recicla'.

ESTRUCTURA DEL SERVICIO

En este sentido, el servicio se estructura en dos prestaciones por parte del Ayuntamiento. La primera de ellas es la recogida en suelo, en la puerta de los establecimientos, que debe aportarse en horario de 9.00 a 10.30 horas, para las calles definidas en el Anexo I, principalmente peatonales o semipeatonales, así como plegando el cartón de manera correcta.

La otra opción es la recogida dentro del contenedor y debidamente plegado, en las calles con mayor concentración de establecimientos comerciales y del canal HORECA definidas en el Anexo II, que debe aportarse en horario de 10.00 a 11.30 horas.

Además, el Servicio de Limpieza establecerá una organización para garantizar la recogida del cartón del suelo en las calles comerciales del Anexo I, en el horario establecido, de lunes a sábado, así como la aportación extra en el interior de los contenedores en la zona definida en el Anexo II.

Para el resto de los establecimientos que no se encuentran en ninguna de las dos zonas definidas, el lugar y forma de aportación son los mismos que para el resto de ciudadanos, cartón debidamente plegado y dentro del contenedor, que será recogido en las rutas ordinarias que tiene establecido el Servicio de Limpieza.