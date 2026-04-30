El Ayuntamiento de Valladolid restaura la escultura homenaje al ilustre bailarín Vicente Escudero

El Ayuntamiento de Valladolid restaura la escultura homenaje al bailarín Vicente Escudero situada en el centro cívico de su mismo nombre - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha restaurado la escultura homenaje al ilustre bailarín Vicente Escudero situada en el centro cívico de su mismo nombre.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha visitado el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero donde ha comprobado la reciente restauración de la estatua que se ha enmarcado en el proyecto de recuperación de esculturas públicas de la ciudad.

La escultura homenaje, realizada en 2006 en acero corten y acero espejo, es obra conjunta de los artistas Javier Bustelo, Ostern y Juan Villa, inspirada en la silueta y el juego de sombras proyectadas de la fotografía que Man Ray hace de Vicente Escudero durante su estancia en París.

Inicialmente dos proyectores formaban parte de la creación al integrar una estética visual cinética sobre la superficie pulida del metal, que no ha sido posible mantener en la vía pública.

La constante humedad recibida por la escultura, tanto de la lluvia como del contacto directo con la vegetación del jardín donde está instalada, así como la exposición a animales de compañía, habían provocado un alto grado de deterioro con numerosas pérdidas en la pátina de acabado y alteraciones por corrosión en el acero, que requerían una intervención urgente con objeto de ralentizar su proceso de deterioro.

A tal fin y para atender a las peticiones de la Asociación Vecinal Bailarín Vicente Escudero, la Concejalía ha promovido su restauración.

La Dirección del Área se planteó la actuación a los artistas creadores para contar con su aprobación y asesoramiento técnico durante la ejecución llevada a cabo por el restaurador de bienes culturales Carlos Ávila de la Torre.

Tras 20 años desde su inauguración, el proceso de restauración ha devuelto a la escultura su estabilidad material mediante la consolidación e inhibición de los soportes metálicos, así como su lectura estética, a través de tratamientos de limpieza y reintegración.

Para minimizar las causas de alteración, como medidas preventivas, se ha eliminado el contacto directo de la escultura con el jardín mediante la incorporación de losas de mármol con tratamiento hidrofugante en el perímetro de su base, y se prevé establecer una programación de inspecciones y rutinas de mantenimiento.

VICENTE ESCUDERO URIBE

Vicente Escudero Uribe fue uno de los bailarines más famosos del siglo XX. Nacido el 27 de octubre de 1888 en Valladolid, su fama se extendió por Francia donde recibió el premio del concurso internacional de danza del Teatro Olimpia y por Estados Unidos donde llegó a trabajar en varias películas de Hollywood y cosechó un éxito mundial que alcanzó su mayor apogeo en la década de los cuarenta.

Bailarín, coreógrafo, pintor y escritor, Escudero se retiró en los sesenta dedicándose, hasta su fallecimiento, a una importante labor pedagógica. En 1941, recibió la medalla de oro de la ciudad y en 1965 se puso su nombre a una calle de la ciudad.

Tras su muerte en Barcelona, el 4 de diciembre de 1980, sus restos mortales fueron enterrados en el Panteón de Hombres Ilustres de Valladolid. Vicente Escudero tiene otra estatua dedicada a su persona en el Campo Grande de Valladolid, obra de la escultora Belén González.