El Ayuntamiento de Valladolid suspende cinco eventos de la programación de San Pedro Regalado por el mal tiempo

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha confirmado este viernes la suspensión de cinco eventos de la programación de las Fiestas de San Pedro Regalado, entre ellos el San Pedro Moreras Festival, que contemplaba sesiones de DJ durante la noche de este sábado o el Lorencito Fest, también previsto para este fin de semana, y prevé comunicar próximamente nuevas fechas para su celebración.

El Consistorio ha optado por llevar a cabo varios cambios en la programación con motivo de la previsión climatológica adversa prevista para los próximos días y con el objetivo de garantizar el disfrute de las actividades programadas tanto para los ciudadanos como para los visitantes de la ciudad.

Así, se suspenden por el momento el San Pedro Moreras Festival, que se iba a celebrar desde las 18.30 horas de este sábado, 9 de mayo en la zona de las pistas deportivas junto a la playa de Las Moreras; el Lorencito Fest, previsto en el skate park de ese mismo parque para la tarde-noche del sábado; el espectáculo de calle sobre 'El Hereje' en la plaza de San Pablo, fijado para la tarde del miércoles, día 13; el Encuentro de Dulzaineros y Redoblantes en la plaza de España también para el día del patrón; y la presencia de la Tía Melitona, en el Barrio de San Pedro Regalado este domingo, día 10.

El Ayuntamiento ha añadido que está pendiente de asignar una nueva fecha a las actividades referidas.

Asimismo, las actividades inicialmente previstas en la Pérgola del Campo Grande y en la Plaza del Libro para este sábado, domingo y lunes y la Macro Rueda Cubana de la Plaza Portugalete se trasladarán a la Cúpula del Milenio, por lo que se reorganizan sus horarios.

Así, este sábado, 9 de mayo, a las 18.30 horas se programa la actuación 'Cuento, recuento y te cuento', de Emboscad@s producciones; este domingo a las 13.00 horas se programa un concierto inclusivo; a las 18.30, la representación 'Las tripulaciones del Señor Pip' y a las 19.30 horas la Macro Rueda Cubana y Baile Social (SBK), a cargo de las escuelas de baile de Valladolid.

El lunes 11, a las 19.00 horas se programa el II Baile popular de San Pedro Regalado.

Por su parte, el V Encuentro de Bolillos y Vainicas se traslada del Paseo del Príncipe del Campo Grande al Polideportivo Rondilla, donde se celebrará el sábado 9 a partir de las 10.30 horas.

El Ayuntamiento informará próximamente de cualquier nueva modificación o reprogramación a través de los canales oficiales.