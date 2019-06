Ayuntamiento de Valladolid tiene "prácticamente" decididas las IFS con la idea de aprobarlas en el Pleno del 9 de julio

Publicado 21/06/2019 14:30:18 CET

Nuevos autobuses y vehículos de Limpieza y ampliación de la escuela infantil Tobogán, entre los proyectos que se abordarán

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha dejado "prácticamente" decididas las inversiones financieramente sostenibles (IFS), correspondientes al remanente del Presupuesto de 2018, en una reunión que ha mantenido este viernes, con la intención de poder llevarlas a aprobación en el Pleno municipal previsto para el próximo 9 de julio.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que ahora falta "cuadrar las cifras" con el importe final, que es de algo más de 13 millones de euros.

La intención del equipo de Gobierno es llevar el expediente a la próxima Comisión de Hacienda y su aprobación en el Pleno ordinario de julio, previsto para el día 9 del próximo mes para ponerse a trabajar en los expedientes "cuanto antes", ya que se deberán cerrar los primeros trámites antes del 31 de diciembre. "Aunque parece mucho tiempo, no lo es, es complicado", ha advertido el alcalde.

Después, si se inician los expedientes dentro del plazo, hay un año más --hasta el 31 de diciembre de 2020-- para llevar a cabo las obras o proyectos incluidos.

Puente ha explicado que se ha hecho hincapié en la adquisición de camiones de limpieza, vehículos de parques y jardines y autobuses nuevos con el objetivo de dar impulso a las áreas que el nuevo equipo de Gobierno quiere reforzar.

Así, por ejemplo, el concejal de Espacio Urbano y Movilidad, Luis Vélez, ha explicado que, al margen de las IFS del Ayuntamiento, Auvasa tiene margen para incluir 940.000 euros, que se dedicarán en buena parte a renovar la flota con nuevos autobuses.

También se abordarán otras cuestiones que permitan mejorar las instalaciones de la empresa, como la sustitución de luminarias o la mejora de eficiencia.

Mientras tanto, en el Área de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, Victoria Soto ha apuntado que contará con algo menos de 2 millones de euros de las IFS y, entre ellas, se llevará a cabo la obra de rehabilitación del espacio del antiguo Círculo Campestre, para su uso por una asociación de 'scouts'.

También, en Educación, se ampliará la Escuela Infantil El Tobogán, situada en el barrio de La Rubia, pero no se ha incluido partida para la instalación de otra escuela en el colegio León Felipe, en Rondilla, porque "todavía no ha llegado la autorización de la Junta", por lo que no están seguros de que se pudiera iniciar los trámites antes de final de año.

En Juventud, servicio que ahora gestiona esta Concejalía, se contará con una partida para amueblar y dotar el nuevo Espacio Joven de Rondilla, cuya obra debería concluir este verano.

Por otro lado, en Servicios Sociales, se contará con partidas para obras como la reforma del centro integrado de estancias temporales y diurnas, o la recuperación del jardín del Centro de Mayores de Delicias, que lleva "abandonado mucho tiempo", pero que la edil Rafaela Romero cree que puede ser un "espacio bonito de esparcimiento" para que tanto los usuarios como vecinos del barrio hagan actividades allí.