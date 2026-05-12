El Ayuntamiento de Valladolid y Unicaja renuevan el convenio de patrocinio de Seminci para 2026 - SEMINCI

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid han suscrito este martes un convenio de mecenazgo por el que la entidad financiera patrocinará la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), prevista del 23 al 31 de octubre de 2026.

La alfombra de Unicaja volverá así a vestir las calles de Valladolid durante el festival, lo que simboliza una colaboración iniciada hace años que permite al certamen ser un evento "con vocación internacional y arraigo ciudadano", tal y como han destacado desde Seminci en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, el alcalde de Valladolid ha subrayado que la fidelidad de Unicaja con el festival refleja una "apuesta real" por la cultura como "palanca de proyección" de la ciudad, algo que desde el Ayuntamiento se agradece.

Por su parte, el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos Cañadas, ha resaltado la apuesta de la entidad por Valladolid, ciudad con la que mantiene una "estrecha vinculación", y ha reafirmado su compromiso "con la cultura y, en particular, con un evento de la relevancia y trayectoria de Seminci".

En este sentido, ha incidido en que la Semana vallisoletana "representa no solo un referente del cine de autor, independiente y de compromiso social a nivel internacional, sino también un motor de dinamización cultural, social y económica para Valladolid".

"Para Unicaja, el apoyo a iniciativas de este tipo responde a nuestra política de sostenibilidad y a nuestra vocación de servicio a la sociedad, contribuyendo a acercar la cultura a todos los públicos y a fortalecer el tejido cultural", ha apostillado.

Han asistido también a la firma del convenio la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez Cuadrillero; la directora de Imagen, Patrocinios y Grupos de Interés de Unicaja, Gemma Sotorres Gomis, y la codirectora de Seminci, Mariona Viader.

Con este patrocinio, la imagen de Unicaja estará presente en todos los soportes comunicativos del festival, como photocalls, salas de proyección, banderolas y pantallas del Teatro Calderón y de otros puntos estratégicos de la ciudad.

La entidad también lucirá su marca en la alfombra que recorrerá algunos de los espacios más emblemáticos del centro, como la calle Santiago, Fuente Dorada y el entorno del Teatro Calderón. Por ella pasarán los invitados a las galas de inauguración y clausura, además de visitantes y vecinos de Valladolid.