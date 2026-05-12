El Ayuntamiento de Valladolid vende cuatro parcelas industriales en Jalón por 545.620 euros

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado hoy la adjudicación de cuatro parcelas municipales de uso industrial situadas en el Sector 44 'Industrial Jalón', con un precio de 545.620 euros, lo que mejora en un 2 por ciento al importe con el que salieron a licitación (534.060 euros).

Según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, de esta manera el área de Urbanismo y Vivienda culmina el procedimiento de licitación pública iniciado a finales de 2025 para favorecer la implantación de nuevas actividades empresariales en la ciudad.

El proceso se puso en marcha tras el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el pasado 29 de diciembre de 2025, en el que se aprobó la tasación de las parcelas y la apertura del proceso de adjudicación mediante procedimiento abierto, con el precio como único criterio de adjudicación y a través del sistema de subasta.

La licitación fue publicada el 30 de diciembre de 2025 en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el plazo para la presentación de ofertas permaneció abierto hasta el 30 de enero de 2026.

Las parcelas adjudicadas cuentan con una superficie catastral total de 5.934 metros cuadrados y una edificabilidad total de 5.340 metros cuadrados de techo, calificadas para uso de industria común, con aprovechamiento lucrativo.

En concreto, la adjudicación aprobada hoy se distribuye en cuatro lotes. El primero, que incluye la parcela IC-125, situada en la calle Parque de las Dunas de Liencres, ha sido adjudicada a Bosco Tecnoindustria S.L., por un importe de 165.205 euros. Con una superficie de 1.800 metros cuadrados.

Los otros tres corresponden a las parcelas IC-134, IC-135 e IC-136, situadas en la calle Parque de Timanfaya y que han sido adjudicadas a Evory Investment Group, por presentar la oferta más ventajosa conforme a los criterios establecidos en el procedimiento. Cada una de estas parcelas ha sido adjudicada por 126.805 euros, lo que supone un importe total de 380.415 euros, y disponen de una superficie de 1.378 metros cuadrados.

En total, la operación asciende a 545.620 euros, una cantidad superior al precio de licitación inicial, fijado en 534.060 euros.