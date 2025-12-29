Ayuntamiento de Valladolid vende cuatro parcelas en el Sector 'Industrial Jalón' por 534.060 euros

Situación de las parcelas. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado el expediente de contratación para la enajenación de cuatro parcelas del Sector 44 'Industrial Jalón' con una superficie total de casi 6.000 metros cuadrados por un importe de 534.060 euros.

En la actualidad, las cuatro parcelas tienen la consideración de solar y se encuentran sin edificar, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Tienen asignado aprovechamiento lucrativo para uso de industria común (Industria Urbana en el PGOU 2020), por lo que desde el punto de vista estrictamente urbanístico disponen de ordenación detallada y, puesto que la urbanización del sector está recibida, a los efectos de valoración se considera que constituyen terrenos finalistas susceptibles de edificarse con arreglo a las determinaciones del planeamiento.

La altura máxima de fachada está establecida en tres plantas y su regulación se encuentra en el artículo 420 de la Normativa de la RPGOU. Así, la valoración estimada para las parcelas municipales en orden a su consideración para su enajenación va de los 124.000 a los 162.000 euros.