Ayuso cree que si Calviño vetara actos con mujeres que estén por serlo, "no podría sentarse con ninguna del Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c); el cabeza lista del PP por Burgos, Ángel Íbañez (d) y el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), en el acto de campaña electoral

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c); el cabeza lista del PP por Burgos, Ángel Íbañez (d) y el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), en el acto de campaña electoral - Tomás Alonso - Europa Press

Descarta también a las que "están ahí" por ser "afines en lo personal" a "sus jefes"

BURGOS, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este viernes contra las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en las que advertía de que no participaría en más actos en los que fuera la única mujer, y ha asegurado que si en lugar de eso vetara los actos en los que no hubiera mujeres que estuvieran ahí "sólo por el mero hecho de serlo", no podría "sentarse con ninguna de su Gobierno".

Díaz Ayuso ha ido más allá al mencionar a las que, al margen de eso y sin citar nombres, están "por ser afines en lo personal" a "sus jefes". "Ayuda muy poco a las mujeres ser así", ha criticado la presidenta madrileña.

Isabel Díaz Ayuso ha pronunciado estas palabras en Burgos, donde ha participado en un acto de apoyo al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones del próximo 13 de febrero.