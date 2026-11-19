El expresidente del Gobierno José María Aznar, durante un acto del partido, a 19 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España) - PHOTOGENIC/CLAUDIA ALBA. / Europa Press

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido a los votantes que "concentren" el voto en el Partido Popular ante las próximas elecciones y ha advertido de que una nueva mayoría de Pedro Sánchez supondría afrontar un "escenario de riesgo" para la continuidad del sistema constitucional, la unidad del país y la convivencia entre españoles, ya que "tantas naciones será España como votos de los partidos separatistas y nacionalistas necesiten los socialistas si repiten su mayoría y ese es un riesgo inmenso".

En estos términos se ha pronunciado el exjefe del Ejecutivo central durante un acto del PP celebrado en Valladolid, en el que también ha participado el presidente de los 'populares' de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y en el que ha defendido la necesidad de que los electores que se planteen votar a otras opciones tengan en cuenta las posibilidades de cada candidatura para alcanzar representación y contribuir a una mayoría alternativa al actual Gobierno.

El expresidente ha puesto como ejemplo la candidatura del PP en Valladolid y ha incidido en que su objetivo es que Irene Muñoz Vicente, que ocupa el puesto 3 de la lista del PP al Congreso por Valladolid, sea diputada, para lo que ha reclamado a los electores que eviten dispersar sus votos.

"Concentremos el voto en quien tiene la posibilidad real, en quien va a tener el próximo presidente del Gobierno", ha afirmado, para después defender que la concentración del voto puede ser determinante para que el PP consiga más representación y ha llamado a quienes todavía están indecisos a tener en cuenta el efecto de dividir los apoyos entre distintas formaciones.

Aznar ha vinculado esta estrategia electoral con su objetivo de que el PP consiga una mayoría suficiente para "desalojar" a Sánchez del Gobierno, y en un tono especialmente crítico ha asegurado que "lo primero que hay que hacer" es "a toda la banda de Sánchez que se ha instalado en el Gobierno", expresión con la que ha cargado contra el Ejecutivo socialista.

El expresidente también ha situado la cita electoral más allá de una "mera alternancia" en el Ejecutivo y ha defendido que lo que está en juego afecta directamente al marco constitucional. "Vamos a votar fundamentalmente y esencialmente sobre la continuidad de nuestra Constitución, sobre la unidad histórica de España y sobre la convivencia futura entre los españoles", ha ahondado.

A partir de ahí, ha centrado buena parte de su intervención en criticar los acuerdos alcanzados por Sánchez con "fuerzas independentistas y nacionalistas para mantenerse en el Gobierno", y ha citado entre ellos la amnistía, la "eliminación del delito de sedición, los indultos y las negociaciones con representantes independentistas".

En la misma línea, Aznar ha advertido de que, si Sánchez consigue repetir su mayoría, las exigencias de sus socios podrían ir más allá de las medidas adoptadas hasta ahora. "El precio ya no sería poner los terroristas en la calle. El precio ya no podría ser la amnistía", ha afirmado antes de plantear el escenario que podría abrirse en ese caso.

"HABRÁ TANTAS NACIONES COMO VOTOS NECESITE SÁNCHEZ"

Aznar ha destacado especialmente el riesgo que supondría que el Gobierno necesitase nuevamente el respaldo de partidos nacionalistas para garantizar su continuidad, en tanto en cuanto por "cada partido nacionalista que me vote yo reconozco la nación".

A esto, ha añadido que esa situación sería un "riesgo inmenso", una afirmación con la que ha advertido de una posible transformación del modelo constitucional desde las propias instituciones.

El expresidente ha defendido que ese escenario no requeriría necesariamente un proceso formal de autodeterminación o un referéndum, sino que podría producirse mediante una "progresiva modificación de las bases del Estado".

"Eso significa cambiar la Constitución", ha afirmado, antes de advertir de que estaría en juego "la convivencia constitucional española, la unidad constitucional de España y la continuidad histórica del país".

De hecho, Aznar ha rechazado que el problema se encuentre en el propio texto constitucional al señalar que "España no tiene un problema constitucional. No hay un problema con la Constitución". "Tenemos un problema de mala política, que es distinto", ha asegurado, para defender a continuación que la respuesta debe pasar por sustituir la "mala política" por "buena política".

Durante su intervención, el expresidente también ha cuestionado las políticas desarrolladas por el Ejecutivo de Sánchez en materia territorial y de seguridad, y ha puesto como ejemplo la situación del País Vasco y las relaciones con EH Bildu.

A este respecto, ha criticado las políticas de "apaciguamiento" y ha reivindicado la necesidad de reconstruir el Estado y garantizar su presencia en todo el territorio.

En este contexto, ha reclamado reforzar el papel de las instituciones del Estado y ha relacionado la defensa de la unidad nacional con cuestiones como la seguridad, las fronteras y el Estado de Derecho.

También ha criticado la gestión de los recursos públicos y ha planteado la necesidad de destinarlos a infraestructuras, educación, tecnología, seguridad y fronteras.

Asimismo, ha recurrido a episodios relacionados con la política antiterrorista y ha mencionado a víctimas y representantes constitucionalistas del País Vasco para defender su rechazo a los acuerdos con la izquierda abertzale.

UNA "TAREA HISTÓRICA" PARA EL PP

Durante su intervención, el expresidente también ha planteado como objetivo del próximo Gobierno una "reconstrucción" de la nación y del Estado, junto con una gestión basada en la competencia y la estabilidad.

En este sentido, ha defendido que España necesita "un gobierno estable, seguro y fuerte", un punto en el que ha señalado que los comicios del próximo 29 de noviembre constituyen una cita especialmente relevante y las ha definido como "las más importantes de los últimos 50 años en la vida española".

"Las más importantes, y las tenemos que ganar, y las vamos a ganar", ha proclamado ante los asistentes.

Finalmente, ha defendido la necesidad de preservar la democracia liberal frente a los "populismos radicales" y ha apostado por una política basada en el entendimiento y la concordia.

"No necesitamos muro, ni populismos radicales de derecha, ni populismos radicales de izquierda. Necesitamos una democracia liberal que funcione, que busque entendimientos, que busque concordia", ha concluido.