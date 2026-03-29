Baja a gravedad 0 el incendio forestal intencionado en Lomba (León)

Declarado índice de gravedad 1 en un incendio forestal intencionado en Lomba (León) - JCYL

LEÓN, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado el viernes en la localidad leonesa de Lomba, en la comarca de Truchas, y cuya causa probable de origen es la mano del hombre, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, según ha informado la Junta de Castilla y León.

El fuego se originó a las 09.24 horas del viernes 27 de marzo y se elevó a IGR 1 a mediodía del sábado 28 , momento en el que por la orografía y la gran cantidad de piedras en el lugar, los medios del Infocal preveían que las labores de extinción llevarán más de doce horas.

Más de 20 medios aéreos y terrestres han participado en las tareas de extinción de este fuego, si bien en la mañana de este domingo, 29 de marzo, ya solo quedan cuatro al haber bajado a gravedad 0 el incendio y no implicar riesgo para la población.