Baja a gravedad 0 el incendio de Garcibuey (Salamanca)

SALAMANCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio que afecta al término municipal de Garcibuey, en la provincia de Salamanca, y en el que han intervenido casi una veintena de medios.
Las llamas se originaron, por causas que se investigan, a las 12.59 horas del viernes y en el lugar ha trabajado un dispositivo formado por tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, dos bulldózer y cuatro medios aéreos.