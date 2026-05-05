Baja el paro en 3.281 personas en abril, quinto mejor dato, hasta los 99.764 desempleados

Archivo - Ecyl, empleo, EPA, paro, trabajo, parados, oferta de empleo. - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Castilla y León descendió en 3.281 personas en abril en relación al mes anterior (-3,18 por ciento) y vuelve a bajar de la barrera de los 100.000 hasta los 99.764 desempleados en concreto, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del quinto mayor descenso del desempleo de las comunidades autónomas tanto en términos porcentuales como absolutos y supera la caída nacional (-2,59 por ciento).

No obstante, el descenso del paro del mes de abril es ligeramente inferior al anotado hace un año cuando cayó un 3,38 por ciento respecto a marzo, el equivalente a 3.678 personas, si bien entonces el total de parados superó los 100.000 y llegó a los 104.991,

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 5.227 parados, octavo mayor descenso absoluto, lo que supone un 4,98 por ciento menos, noveno mejor dato e inferior en este caso que la media (-6,20 por ciento).

En este caso la evolución interanual mejora la registrada hace un año cuando el paro cayó un 4,00 por ciento respecto a abril de 2024 (4.379 desempleados menos).

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