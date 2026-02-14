Bajan a 65 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 19 en rojo, 17 en naranja y 29 en amarillo

Gráfico de la CHD con algunos de las estaciones en rojo a primeras horas del viernes 13 de febrero - CHD

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a 65 los avisos hidrológicos activos a primera hora de este sábado, 14 de febrero, respecto a los 73 a última hora del viernes, con 19 estaciones de aforo en nivel rojo, 17 en naranja y 29 en amarillo.

El principal río con estaciones con avisos rojo es el Duero con nueve tramos en este nivel en la salida del embalse de La Cuerda del Pozo, en Soria, y a su paso por Gormaz, Navapalos y Almazán (Soria); Aranda de Duero y Vadocondes (Burgos); Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero (Valladolid), y Saucelle (Salamanca).

Por su parte, hay dos tramos del río Riaza en rojo en la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, en la provincia de Segovia, mientras que el Arlanza está en este nivel en Peral de Arlanza (Burgos); el Duratón en la salida del embalse de Las Vencías (Segovia); el Guareña en Toro (Zamora); el Huebra en Puente Resbala y el Tormes en Ledesma (Salamanca); el Ucero en Osma (Soria); el Tuerto en Villameca y Órbigo en Cebrones del Río (León).

En aviso naranja se encuentran los tramos de los ríos Cea a su paso por Sahagún y Valderas (León); el Carrión en Celadilla del Río y Villoldo (Palencia); el Arlanza en Lerma (Burgos) y Quintana del Puente (Palencia); el Duero en Garray y Tardajos del Duero (Soria), así como en San Miguel del Pino (Valladolid), Toro y Zamora capital; el Eresma en Segovia; el Pisuerga a su paso por Cordovilla (Palencia); el Tuerto en San Félix de La Vega (León), y el Órbigo en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora).