Ballenoil abre una nueva estación en Soria y completa su implantación en CyL donde cuenta con 23 gasolineras

La nueva estación de Ballenoli en Soria que completa una red en Castilla y León de 23 gasolineras Low-Cost. - EUROPA PRESS

SORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ballenoil, compañía del segmento de estaciones automatizadas low-cost en España, ha finalizado su implantación territorial en Castilla y León tras inaugurar su primera estación de servicio en la provincia de Soria.

Con esta apertura, la compañía se convierte en la primera del sector con presencia en las nueve provincias de la comunidad autónoma, donde cuenta con una red de 23 establecimientos en Castilla y León. Concretamente una estación en Ávila, dos en Burgos, seie en León, dos en Palencia, tres en Salamanca, cuatro en Segovia, una en Soria, cuatro en Valladolid y una en Zamora.

La nueva estación de servicio en Soria refuerza el modelo de expansión de Ballenoil, que ofrece a sus clientes "combustibles de calidad" a precios más competitivos mediante "una estructura eficiente, digitalizada y situada en localizaciones estratégicas", como así lo ha asegurado el CEO de la compañía, ha afirmado Manuel Sáez

Esta estrategia permite reducir costes operativos y trasladar ese ahorro al consumidor final.

La previsión de la compañía es seguir creciendo en la región como parte de su plan de expansión nacional, que tiene como objetivo alcanzar las 500 estaciones en toda España en el año 2027.

"Esta apertura en Soria es un hito clave para nosotros, no solo porque completamos nuestra presencia en Castilla y León, sino porque reafirma nuestro compromiso de acercar un modelo de repostaje más eficiente y económico a todos los rincones del país", ha afirmado el CEO de Ballenoil.

"Seguiremos trabajando para ofrecer a los conductores españoles una alternativa de calidad que combine ahorro, innovación y rapidez", ha aseverado Manuel Sáez, quien ha apuntado que la nueva estación cuenta con todos los productos aditivados de Ballenoil como la gasolina Excellent y Diesel Excellent.

Igualmente, como única compañía del sector low-cost que ofrece carburantes premium doblemente aditivados, también ofrece su gama Excellent PLUS+, "que el cliente puede obtener por solo unos pocos céntimos más de diferencia".

Con su propuesta, Ballenoil combina "el ahorro característico del modelo low cost con un valor añadido único en calidad de producto", según ha explicado el CEO de la compañía, que según los cálculos que maneja, el precio del combustible puede variar entre 10 y 20 céntimos por litro con respecto a otras marcas, lo que supone un ahorro de unos 10 euros en cada repostaje.