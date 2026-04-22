Ballesteros asegura que se trabaja con otros ayuntamientos, como Madrid o Valladolid, para el préstamo de autobuses

Ballesteros durante la rueda de prensa de este miércoles. - AYTO DE BURGOS.

BURGOS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha manifestado que la alcaldesa, Cristina Ayala, trabaja para restablecer el servicio municipal de autobuses, en constante diálogo con los consistorios de Madrid -baraja una cifra de unos 20 buses- y Valladolid que cedería dos.

La cesión temporal de autobuses por parte de otros ayuntamientos, es una vía que, según han indicado fuentes municipales, se presenta como la "más viable" en estos momentos.

Todo ello debido al incendio que afectó a las cocheras municipales y a 39 de los 75 autobuses que conforman la flota que presta el servicio en la capital burgalesa, que ha pasado de 58 vehículos en circulación en un día habitual a apenas 31 en la actualidad.

Esta situación ha obligado a reorganizar líneas y frecuencias, con incrementos en los tiempos de espera que, en algunos casos, han pasado de 20 a 40 minutos o de media hora a una hora, lo que afecta a los cerca de 44.000 usuarios diarios del transporte público.

Andrea Ballesteros ha precisado que se han intensificado en las últimas horas los contactos con otras administraciones y empresas privadas para buscar soluciones a corto plazo.

Entre las opciones que se barajan figura la incorporación de estos autobuses cedidos, lo que requiere la formalización de acuerdos que incluyan aspectos técnicos y administrativos como seguros, mantenimiento, sistemas de pago o adaptación a las características de la flota local.

Estos detalles están siendo analizados antes de cerrar cualquier operación, con el objetivo de garantizar que los vehículos puedan integrarse en el servicio con plenas garantías y en el menor plazo posible.

El Ayuntamiento prevé concretar en breve una solución que permita recuperar progresivamente la normalidad del servicio, una "prioridad del equipo de Gobierno ante el impacto que la situación está teniendo en la movilidad urbana.