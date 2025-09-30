Baltanás (Palencia) presumirá de su patrimonio enológico el domingo en el Día de los Lagares

PALENCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Baltanás y la Asociación Cultural Barrio de Bodegas han organizado una nueva edición del Día de Lagares, que se celebra el domingo 5 de octubre con el objetivo impulsar y difundir la cultura del vino y el patrimonio inmaterial en torno a su barrio de bodegas.

El diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, y la alcalde de Baltanás, María José de la Fuente, han presentado este martes, 30 de septiembre, el Día de Lagares que comenzará a las 10.30 horas con con la pisada de la uva y el prensado tradicional.

A continuación, se probará el mosto en una degustación gratuita y a partir de las 12.00 horas también se podrá degustar el vino elaborado por la asociación el año anterior, acompañado de una tapa de queso local. La jornada se completa con dos visitas guiadas al Barrio de Bodegas a las 11.00 y a las 1.002 horas.

Al día siguiente, la organización ha invitado a los alumnos de tres colegios de la provincia de Palencia a conocer la elaboración tradicional del vino y a participar en una actividad de pisado de uva.

Desde la Asociación han destacado la importancia de implicar a niños y jóvenes en actividades como este, para que conozcan esta parte del patrimonio y para que "siga viva la memoria" de estas técnicas tradicionales.