La Banda de la Escuela Municipal de Música de Valladolid ofrece el lunes un Concierto de Reyes en el Río Hortega

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Banda de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Valladolid, Banda EMMVA, con la intención de acercar las músicas navideñas e infantiles que interpretará durante la Cabalgata de Reyes, realizará un concierto de Reyes este lunes, a las 12.00 horas, en el Vestíbulo Principal de dicho centro sanitario destinado a los enfermos y sus familiares.

Por la tarde, la banda participará en la Cabalgata recibiendo a Sus Majestades en la Calle Ferrari y acompañando al cortejo hasta la Plaza Mayor.