La Bañeza (León) vive desde este viernes su fin de semana más motero con el 64 Gran Premio de Velocidad

Cruz Roja en León desplegará el mayor servicio preventivo del año en el Gran Premio de La Bañeza

LA BAÑEZA (LEÓN), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las calles de la localidad leonesa de La Bañeza laten desde este viernes al ritmo de los motores con la llegada de la 64 edición del Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, una "cita única" del motociclismo urbano y Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León.

El programa del evento, organizado por el Moto Club Bañezano, ha arrancado con verificaciones, exhibiciones y conciertos y continuará este sábado con los entrenamientos y culminará el domingo con las esperadas carreras en las categorías Clásicas 2T y 4T, EuroTwins y GP125/Moto3.

Esta edición contará también con momentos especiales como el homenaje a Daniel Amatriain, acompañado por la actriz Neus Sanz, y la presencia del campeón del mundo de Moto3 Jaume Masià como invitado de honor.

DESPLIEGUE CRUZ ROJA

Cruz Roja en León, a través del área de Socorros y Emergencias, desplegará, durante este fin de semana y con motivo de la celebración del Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, desplegará el mayor servicio preventivo del año dada la "atracción de esta cita deportiva, la complejidad de la misma y la elevada congregación de gente".

Por ello, garantizar la seguridad de los pilotos y del público se convierte en una "prioridad" para la organización, razón por la cual estará presente con dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, siete ambulancias de Soporte Vital Básico, un Puesto Sanitario Avanzado, un Centro Móvil de Comunicaciones, un Centro Móvil de Operaciones y varios puestos de atención y primeros auxilios, distribuidos a lo largo de todo el recorrido.

Este operativo contará con la participación diaria de un centenar de voluntarios con formación sanitaria y facultativa, procedentes de diferentes puntos del territorio nacional.