La Bañeza suspende parte de los actos de las fiestas de hoy con motivo del segundo fallecimiento por incendio

LEÓN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Bañeza (León), tras tener conocimiento de un segundo fallecimiento como consecuencia de los incendios que asolan Castilla y León, ha decidido suspender la mayoría de actos festivos de este jueves, 14 de agosto.

Al igual de lo que ocurriera en la jornada de ayer con motivo de la muerte del vecino de La Bañeza Abel Ramos, de 35 años, quien resultó con quemaduras muy graves cuando participaba en labores de extinción de un fuego procedente de Molezuelas (Zamora), el Consistorio bañezano ha acordado suspender igualmente los actos previstos para hoy con motivo de este segundo fallecimiento, el de Jaime Aparicio, de 37 años, natural de Quintanilla de Flórez (León), quien participaba con el anterior en los citados trabajos y que en las últimas horas de debatía entre la vida y la muerte ingresado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

El Ayuntamiento de La Bañeza ha trasladado su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas. Como muestra de duelo y respeto, ha cancelado todos los actos festivos previstos, a excepción del Festival de Circo Ciudad de La Bañeza y la representación de la Zarzuela El barbero de Sevilla.

El Consistorio lamenta profundamente los daños ocasionados por los incendios que están afectando a las comarcas de La Bañeza, y muy especialmente las irreparables pérdidas humanas que han causado. Para el resto de los actos festivos programados, se informará puntualmente de las decisiones que se adopten.