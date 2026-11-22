Lista de las diez máximas rachas de viento de este domingo, 22 de noviembre de 2026. - AEMET

SALAMANCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Bañobárez (Salamanca) ha registrado este domingo, 22 de noviembre, la máxima racha de viento con 187 kilómetro por hora (km/h), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, Velilla del Río de Carrión, Camporredondo de Alba (Palencia), se encuentra en la lista de las diez temperaturas mínimas del país, en sexta posición, al alcanzar -1,2 grados.