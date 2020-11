Barcones acusa a la Junta de actuar con negligencia con la sanidad de Soria e Igea le afea su "desconocimiento"

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La socialista Virginia Barcones ha acusado a la Junta de actuar con "negligencia" con la de Soria en materia de Sanidad, mientras que el vicepresidente de la Junta le ha afeado por "desconocer" los médicos de atención primaria y el número de habitantes que tiene la provincia por la que es procuradora.

Barcones ha tildado de "lamentable" que, después de ser la provincia más afectada por la primera ola de la COVID-19, en vez de hablar de "refuerzos" se haya producido "nuevos recortes" por la salida de los nueve médicos de Atención Primaria.

"A estos nueve profesionales les han maltratado porque llevaban entre 20 y 30 años prestando sus servicios en la provincia y se querían quedar allí. Resulta que la pandemia lo justifica todo, pero no unas comisiones de servicios en una sanidad en la que ustedes de un plumazo han dejado al diez por ciento de los sorianos sin médicos de Atención Primaria, además con 9.600 cartillas más de desplazados", ha reprochado.

Para Barcones, este debate "no va" de Comisiones de servicios, sino de que se está en mitad de la "pandemia más terrible" de la historia reciente y la Junta ha dejado a los sorianos "absolutamente desamparados". "Maltratan a Soria, antes, durante y después", ha apostillado.

En este punto, la procuradora socialista ha citado alguno de los "despropósitos" que a su juicio la Junta ha llevado a cabo en la provincia como dotar de pediatras a Soria Sur a costa de Arcos, San Pedro y Covaleda; poner en Barcones consulta telefónica cuando no hay telefonía o cambiar al médico acompañante de las diálisis para llevarlo a Almazán para poder abrir las guardia.

"¿Ustedes de qué van?, ¿quién se han pensado que somos los sorianos para tratarnos de una forma tan negligente e irresponsable? No escuchan a nadie... Rectifique porque los sorianos no vamos a consentir esto, no somos ciudadanos de segunda y merecemos una sanidad pública, digna y de calidad. Cumplan con la provincia de Soria", ha concluido.

Reproches que Igea ha querido contrarrestar con "sentido común y números". Así, ha afeado a la procuradora socialista por decir que se había dejado al diez por ciento de la población sin médicos de Atención Primaria. "Sumando las tarjetas de estos nueve facultativos salen 2.100 por lo que según usted la provincia de Soria tendría, si a mí no me fallan las matemáticas, 21.000 habitantes. Un poquito de matemáticas", le ha espetado.

Igea ha seguido con su argumentación al recordar que la media de tarjetas de los médicos rurales de familia en Soria es de 431, por las 1.029 de Valladolid Oeste o las 1.500 de un médico de ciudad. "Sabe que esa abandonada provincia de Soria es la segunda con más médico por habitante. Por lo menos debería saber cuánta población y médicos tiene, que para eso es usted su procuradora", ha continuado.

Por último, le ha recordado que hoy ha presentado una PNL para que todos los médicos de familia que acaban en Salamanca se queden en Salamanca. "Supongo que presentarán nueve, una por provincia y los 'pobres' de Segovia que solo forman seis residentes pues tendrán seis y los de Valladolid que son 38, pues 38. Esto es lo que ustedes aportan al debate sanitario", ha concluido.