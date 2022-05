Barcones advierte a la Junta de la obligación de acatar la LOE al amparo de la Constitución

SORIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha advertido a responsables de la Junta de la obligación de acatar la LOE al "amparo de las competencias que atribuye la Constitución".

En concreto, se ha referido a las "calificaciones en materia educativa no numéricas y a los currículos de algunas asignaturas como Historia y Filosofía".

"Quiero dejar claro que las comunidades tienen que cumplir lo que regulen los reales decretos sobre evaluación y promoción, ya que ordenan las enseñanzas mínimas en Primaria y ESO porque tienen carácter básico y se dictan al amparo la Constitución", ha apuntado Barcones.

La delegada del Gobierno ha subrayado que la Alta Inspección de Educación tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en esta materia y, "si no se cumplen los aspectos básicos del currículo se requerirá la norma de la Junta que los incumpla, como es lógico en un Estado de Derecho".

Así, durante la presentación de las becas y ayudas al estudio en Soria, ha señalado que el Gobierno de España "siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar".

"Creo firmemente que es necesaria la cooperación entre las administraciones educativas de las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación y Formación Profesional para desarrollar competencias tan importantes como la Educación", ha manifestado Barcones.

POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Virginia Barcones ha indicado que la ciudadanía "tiene que saber que la propuesta regulada sobre la evaluación va en consonancia con las políticas educativas de la Unión Europea, sobre todo, en el tema de las competencias clave, el informe Pisa y las propuestas de la Unesco".

"El concepto de evaluación global continuado y formativa en la enseñanza obligatoria no es ni mucho menos nuevo, con respecto al currículo y las enseñanzas mínimas me da la sensación de que se podría estar utilizando por parte de la Junta para marcar terrenos políticos e ideológicos y eso no nos compete ni en lo que deberían estar preocupado", ha lamentado.

Así, ha recalcado que "lo importante es saber cuál es el papel del Ministerio, de las comunidades y de los centros".

En este sentido, ha matizado que el Ministerio se limita a publicar la norma que sirve de marco al currículo, "al conjunto de conocimientos que el alumno tiene que adquirir el título, pero luego son las comunidades autónomas las que pueden desarrollarlo hasta un 40 por ciento".

"No quiero que necesariamente tengan que añadir un 40 por ciento de contenido, pueden especificar o hacer énfasis en algunas de las cosas que se señalan como enseñanzas mínimas", ha aclarado.

DECISIÓN DEL PROFESORADO

Asimismo, ha defendido que se deje a potestad del profesorado la decisión de si el alumno pasa de curso, ya que es el que más conoce al escolar.

"Se habla torticeramente de la cultura del esfuerzo y de que se pretende regalar aprobados, nada más lejos de la realidad, lo que se pretende es dejar la decisión de si se debe pasar de curso o no a los docentes, que son quienes más saben y conocen las circunstancias concretas de cada alumno", ha recalcado Barcones.

Por último, ha incidido en que el principal problema de España es "estar a la cabeza en el abandono temprano de Educación en la Unión Europea", con un 20 por ciento en los hombres frente al doce por ciento en la Unión Europea y de un doce por ciento en mujeres frente al ocho por ciento de Europa.