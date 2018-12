Barcones y el delegado del Gobierno en Madrid coordinan el Plan de Vialidad Invernal del Estado en ambos territorios

Publicado 20/12/2018 12:34:32 CET

EL ESPINAR (SEGOVIA), 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, han participado hoy en la localidad segoviana de El Espinar en una reunión de coordinación de los efectivos que en ambas comunidades autónomas participan en la campaña de vialidad invernal para tratar de garantizar, en la medida de lo posible, el tránsito seguro en las carreteras de titularidad estatal ante situaciones meteorológicas adversas, sobre todo la nieve y el hielo.

La campaña de vialidad invernal, que se prolonga entre el 1 de noviembre y el 30 de abril, toma como referencia el hecho de que Castilla y León registra una media de 34 días de episodios de nevada, aunque la campaña del pasado año estuvo muy por encima de esta media puesto que nevó a lo largo de 57 días.

Los representantes del Gobierno de España en cada comunidad autónoma dirigen un protocolo de actuaciones de los órganos de la Administración General del Estado, ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras de titularidad estatal.

Por los precedentes de la pasada campaña invernal, se ha hecho especial hincapié en prever medidas que permitan que no haya problemas de circulación en la AP-6 (entre Collado Villalba y Adanero, pero fundamentalmente en los accesos a los túneles de Guadarrama y al Alto del Caloco, entre los puntos kilométricos 53 y 88), en la AP-51 (la conexión de 24 kilómetros entre la AP-6, a su paso por Villacastín, con Ávila, sobre todo en las zonas de los municipios de Berrocalejo de Aragona, Ojos- Albos y la propia circunvalación de la capital abulense) y en la AP-61 (entre San Rafael y la circunvalación de Segovia o SG-20, con especial atención en el Alto de Los Ángeles de San Rafael).

Pero también se han analizado las medidas que deberán adoptarse en caso de nevadas en la A-1, o Autovía del Norte, sobre todo entre Somosierra (Madrid) y Bocegillas (Segovia). En la A-6, o Autovía del Noroeste, principalmente entre los kilómetros 124 y 126, en el nexo de las provincias de Ávila y Segovia. En la SG-20. En la N-403, que parte de Toledo y atraviesa el suroeste de Madrid para seguir hacia Ávila y concluir en Adanero. En la N-6, o Carretera de la Coruña, con especial vigilancia en el Puerto de los Leones y en el Alto del Caloco. En la N-601, de Madrid a Gijón, pasando por Adanero, Valladolid y León.

Y la N-603, paralela a la AP-61, que parte de la N-6 y que, por tanto, sirve de enlace entre Madrid y Segovia por el puerto de Guadarrama.

Los puntos más conflictivos circunscritos a la provincia de Ávila se encuentran, además de en la ya mencionada AP-51, en el Puerto de la Paramera y zona de Mingorría (N-403) y en la A-6, en el viaducto sobre el río Adaja.

Con este encuentro, al que han asistido todos los órganos con competencias en la puesta en marcha de los protocolos de vialidad invernal de Madrid y de Castilla y León, se quería conseguir que la relación entre todas estas personas y los medios materiales de los que disponen ambas comunidades autónomas sea ágil y fluida.

La campaña de vialidad invernal se prolonga entre el 1 de noviembre y el 30 de abril. El hecho de que la campaña propiamente dicha se circunscriba a estas fechas no quiere decir que los equipos del Gobierno de España no trabajen antes del primer día o después del último puesto que no es infrecuente, como ha sido el caso de este mismo año, que se produzcan nevadas y heladas en el mes de octubre o también después de finalizar el mes de abril.

EMBOLSAMIENTOS

La intensidad de las nevadas obliga a veces a tomar medidas de prohibición de que circulen determinados o todos los vehículos para evitar males mayores.

Si es necesario, cuando la nieve empieza a afectar a la circulación se impide el paso de vehículos de segunda categoría. En este caso, estos camiones y autobuses se estacionarán en zonas habilitadas para este efecto tanto en Madrid como en Ávila o Segovia. Es la Guardia Civil la que normalmente somete a valoración la necesidad de estos embolsamientos.

La delegada del Gobierno en Castilla y León ha destacado, por este motivo, que es "fundamental que los responsables de los sectores de Tráfico de la Guardia Civil de ambas comunidades estén coordinados entre ellos de cara a la decisión que se adopte sobre embolsar o no vehículos de segunda categoría o incluso llegar a impedir el paso al resto de vehículos.

Es una decisión clave puesto que no es extraño que un vehículo, sobre todo de gran tonelaje, acabe cruzándose en la calzada por culpa del hielo o de la nieve y deje inhabilitada para el tráfico una vía.

Si el embolsamiento se produce a tiempo en las zonas previstas, tanto en Madrid como en Castilla y León, se puede llegar a evitar que los vehículos queden posteriormente atrapados.

ABRIR VÍAS DE COMUNICACIÓN

La información de la situación de las carreteras de ambas comunidades autónomas por parte de todos los intervinientes en estos protocolos es fundamental para tomar las medidas adecuadas que permitan que el tráfico se vea afectado en la menor medida posible.

En esta reunión se han arbitrado también vías eficientes de comunicación no sólo entre las guardias civiles de Tráfico de una o de otra comunidad sino también entre las demarcaciones de carreteras del Estado a través de las empresas concesionarias de la conservación, y por tanto de la vialidad invernal. También se ha invitado a la empresa concesionaria de la gestión de las autopistas de peaje.

Uno de los ocho centros de gestión del tráfico que hay en España, el de la zona norte, que vigila el tráfico de Castilla y León, Asturias y Cantabria, se ubica en Valladolid. Virginia Barcones no se ha olvidado tampoco de la Unidad Militar de Emergencias que está disponible para actuar si fuera necesario y que "fue decisiva para solucionar los graves problemas que se suscitaron el año pasado en las autopistas de peaje".

Según ha señalado la delegada, "la palabra clave es coordinación, no sólo entre las personas que integramos cada protocolo dentro de la Administración General del Estado sino, como es el caso, con los de la comunidad autónoma limítrofe. Igualmente, considera fundamental la necesaria colaboración y coordinación con la Junta de Castilla y León y con las diputaciones provinciales.

La intención es mantener reuniones sectoriales como la de hoy y como la mantenida la semana pasada con Cantabria con otras autonomías y también con el Gobierno Regional, a través de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.

En la reunión, se ha puesto también el foco en la necesidad de mantener en todo momento bien informado al ciudadano de las previsiones meteorológicas y del estado de las carreteras.

Para concluir, la representante del Ejecutivo Central en Castilla y León ha manifestado que "los ciudadanos deben saber que, en el caso de producirse condiciones meteorológicas adversas que puedan afectar a la vialidad, el Gobierno cuenta con medios humanos y materiales suficientes para tratar de paliar los posibles efectos negativos para el tráfico".

Pese a ello, ha pedido a los ciudadanos "colaboración" y que permanezcan atentos a las informaciones oficiales transmitidas y que sigan las indicaciones que se den por parte de Protección Civil, de la AEMET o de la DGT puesto que "puede haber situaciones, por la intensidad de las nevadas o de otras condiciones meteorológicas extremas, que obliguen a recomendar a los ciudadanos que no utilicen determinadas vías y también a exigir el uso de cadenas o incluso a prohibir transitar por determinados tramos".