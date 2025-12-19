El barrio Girón de Valladolid estrena un ascensor entre plaza Porticada y las Contiendas para mejorar la "convivencia"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, saluda al presidente de la asociación de vecinos del barrio Girón, Fernando Polanco, en el acto de inauguración del ascensor, en el que también ha participado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Girón de Valladolid cuenta desde este viernes, 19 de diciembre, con un asecensor urbano ubicado en la calle Veleta para comunicar la plaza Porticada con la avenida de las Contiendas, una actuación para mejorar la accesibilidad y el entorno urbano, y garantizar la "convivencia".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado el ascensor en un acto en el que ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales; los representantes del estudio de arquitectura Bobillo y Asociados S.L.P., miembros de la Corporación municipal y vecinos del barrio, incluido el presidente de la asociación, Fernando Polanco.

La infraestructura, diseñada por el mencionado estudio, que también ha dirigido las obras, salva un nivel de 15 metros y dispone de una cabina panorámica de climatización de 1,40 metros de ancho por 1,90 de fondo, con capacidad de hasta 16 personas, 1.250 kilos de carga útil y para transportar bicicletas.

Asimismo, está dotado de un sistema de videovigilancia y telegestión, mientras en las cristaleras que envuelven la fachada de la torre reza un texto con la "singular" historia del barrio, un resumen al que próximamente se podrá acceder también a través de un QR que se colocará a la entrada, según ha explicado María Ángeles Díaz Roldán, del estudio de arquitectura.

En la parte alta del ascensor, se dispone una pasarela metálica de uso exclusivo peatonal y 20 metros de largo que comunica la avenida de las Contiendas con el embarque superior, y está flanqueada por una barandilla de vidrio temprano de seguridad rematada por un pasamanos dotado de iluminación led en toda su longitud.

La inversión total de este proyecto, que se ha ejecutado por la empresa constructora Prace Servicios y Obras S.A. y ha tenido una duración de once meses, ha alcanzado los 801.520 euros, IVA incluido, y ha contado con financiación de los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El ascensor se ha diseñado con el objetivo de "respetar al máximo el espíritu" del lugar y no tocar, "en lo posible", la escalera que comunica las zonas y que se encuentra en el barrio desde el origen del mismo.

De esta manera, se ha apostado por un diseño "ligero" colocado alejado de la escalera, cuyos muros y características barandillas han experimentado, asimismo, un proceso de recuperación para ensalzar su "carácter imperial", todo ello junto a la mejora del alumbrado y las zonas verdes.

Durante el proceso se han presentado "dificultades" por la "ladera con tanta pendiente" del lugar, motivo por el que ha habido que hacer un cimentación "profunda", ha señalado Díaz Roldán, en declaraciones recogidas por Europa Press.

UN PROYECTO DEMANDADO

Por su parte, el alcalde de Valladolid ha subrayado que este proyecto es una actuación "fundamental" y demandada por los vecinos de este "tan significado" barrio de la ciudad, y busca promover la "convivencia".

Carnero ha recordado que está actuación se inició con el anterior equipo de Gobierno, liderado por el socialista Óscar Puente, y ha continuado en esta legislatura con su corporación, hasta hacer "realidad" su puesta en marcha. "Estamos satisfechos", ha apostillado, para defender que el uso del ascensor será "un éxito".

El regidor ha apuntado, asimismo, que se llevará a cabo una actuación en la calzada de subida de la avenida de las Contiendas, por importe de otros 800.000 euros, lo que su une a la puesta en marcha este verano de la piscina de Riosol, o la humanización de la vía para los entornos escolares seguros en el CEIP Íñigo de Toro.

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno ha incidido en que el ascenso va a "solucionar los problemas cotidianos" de los vecinos del barrio Girón al "facilitar" la movilidad, todo ello tras haberse visto "históricamente afectado por la orografía" en la que se encuentra.

Igualmente, ha puesto en valor que la infraestructura se ha financiado con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, y que el Ayuntamiento de Valladolid, con el anterior equipo de Gobierno y el actual, "independientemente del signo", ha sabido "continuar" con el proyecto.

"Girón está un poco más cerca de la cohesión de sus vecinos y sobre todo más cerca de una igualdad de poder desplazarse y moverse con independencia de la edad o de las dificultades físicas que cada uno tenga", ha concluido.