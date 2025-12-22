El barrio vallisoletano de la Rondilla celebra el 31 de diciembre la 41 edición del Cross de las 12 Uvas

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) - El Club deportivo Rondilla celebrará la 41 edición del Cross Rondilla las 12 Uvas el próximo miércoles 31 de diciembre, a las 10.30 horas, en el Circuito del Parque Ribera de Castilla de Valladolid.

La carrera popular, que "se hace cuarentona", reúne a aficionados, atletas, clubes deportivos y centros escolares, sin discriminación de edad o sexo, siempre y cuando estén correctamente inscritos.

Las categorías y distancias quedan establecidas con 24 salidas desde Sub10 hasta Máster, femenina y masculina, y con tres distancias diferentes, desde el circuito A, de 782 metros; el circuito B, de 2.582 metros, y el Circuito C, de 3.011 metros, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 26 de diciembre en la web. En caso de que al cierre queden dorsales libres se abrirá un plazo extraordinario los días 29 y 30 de diciembre en el mismo lugar y horario de entrega de dorsales. Las inscripciones quedan limitadas a un máximo de 2.000 participantes, y cerrarán en el momento que se alcance dicho número.

Se trata de una prueba incluida dentro del calendario autonómico de la Federación de Atletismo que contará con premiación en las principales categorías tanto individual como por equipos. En la actualidad hay 800 inscritos, números parecidos al año anterior.

Para el cross popular y élite, la cuota de inscripción es de cinco euros, mientras que las categorías menores hasta sub20 es gratuita.

La recogida de dorsales se hará los días 29 y 30 de diciembre en Valladolid Motor (concesionario oficial SEAT en Valladolid) en la Avenida de Burgos, 58, en horario de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas. El mismo día de la prueba sólo podrán hacerlo los atletas que vivan fuera de Valladolid en las carpas habilitadas en la zona de salida de 9:15 a 12:15 horas.