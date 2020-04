Barrios achaca al Covid-19 el peor dato de la serie histórica en CyL y España desde 2009

VALLADOLID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo e Industria de Castilla y León, Germán Barrios, ha reconocido sin paliativos que los últimos datos del paro en la Comunidad y España son los "peores" de su serie histórica, lo que nos llevarían a remontarnos a los de la crisis económica anterior, hace once años.

En su valoración de los datos del paro registrados el pasado mes de marzo, Barrios, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apelado no obstante a la "cautela" al objeto de analizar la situación teniendo en cuenta una serie de matices importantes, fundamentalmente motivados por la crisis sanintaria y económica provocada por el Covid-19.

Al respecto, el titular de Empleo e Industria explica que el fuerte incremento del paro guarda relación con el hecho de que muchos trabajadores cuyo contrato ha quedado suspendido a causa de la pandemia, "bien por desconfianza o desconocimiento", se han apuntado al paro para garantizar sus prestaciones, pese a que su relación laboral no ha finalizado.

"Como no tenemos una atención presencial y no se pueden verificar los datos porque nos los están mandado incluso por whatsapp, habrá que cribar los mismos en el futuro, aunque se trata de personas que no tendrían que aparecer como paro registrado", sostiene Barrios en referencia a buena parte de los más de 8.900 parados contabilizados en marzo respecto del mes anterior.

En cualquier caso, el consejero reitera que son los "peores datos de la serie histórica tanto de Castilla y León como de España", puesto que los meses de marzo, tradicionalmente, suelen ser buenos y "sólo ha habido tres marzos malos de esa serie, precisamente los peores de la anterior crisis económica, concretamente en 2009, 2010 y 2012, en el primero de los casos con más de 5.000 parados más, 3.900 menos de los contabilizados este mes de marzo de 2020".

Por ello, Barrios se ha dirigido a estos trabajadores apuntados en las oficinas de empleo, a raíz de la crisis del coronavirus, para que se abstenga de hacerlo, sobre todo porque, como así recuerda, "son las propias empresas las que mandan una relación de empleados afectados para que perciban sus prestaciones".

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, LOS MÁS AFECTADOS

En su análisis de la situación en general, el consejero lamenta los "malos datos" que soportan todas las provincias y sectores, de forma especial los de construcción y servicios, que aglutinan la mayor parte de parados, mientras que otros subsectores como el sanitario, la atención a personas mayores o la gestión administrativa y los seguros han experimentado un incremento tanto en el número de empleos como de actividad.

En idéntica situación se encuentran un sector primario integrado por la agricultura y la ganadería y una industria agroalimentaria que en este periodo de crisis están tirando de la actividad económica regional por su papel de garantizar la cadena alimentaria, "algo en lo que Castilla y León es muy pujante".

Gracias a ello, Castilla y León, tal y como resalta Barrios, es, junto a Murcia, una de las que menos incremento de paro registra, con el dato singular de que además la provincia de León es la única de la Comunidad en la que en términos interanuales que cuenta con menos parados.