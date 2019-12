Barrios confirma que en la Consejería no existen documentos que obliguen a aportar a las obras de la Feria de Valladolid

Publicado 22/12/2019 11:59:51 CET

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, ha asegurado que la Junta de Castilla y León "no puede tener compromiso" con la aportación para las obras de mejora de la Feria de Valladolid sin que haya presupuesto para ello.

En declaraciones en una entrevista concedida a Europa Press, el consejero ha respondido al alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, que señaló hace unos días su sorpresa por que el anterior gobierno de la Junta de Castilla y León no había reservado una partida para realizar dicha aportación, algo que sí que harán antes de final de año el Consistorio de la capital y la Diputación provincial.

Barrios ha apuntado que los compromisos como el que señala el alcalde y que asegura desconocer "hay que dejarlos por escrito" en un documento que obligue a aportar una cantidad, algo que ha confirmado que la actual Consejería del "nuevo gobierno" no tiene.

"Las intenciones se tienen que documentar, ya que evidentemente todos podemos tener muchas intenciones, pero si no las documentamos, no hay compromisos, no tenemos presupuesto", ha incidido Barrios.

Además, ha sumado que para alcanzar el compromiso de que la Junta participe en esas obras, tiene que haber "viabilidad presupuestaria", pero en este caso ha señalado que las cuentas regionales de 2019 ya estaban cerradas cuando él llegó a la Consejería, por lo que se encontró que no había partida para estas obras en la Feria de Valladolid.

En todo caso, el consejero ha mostrado su disposición a sentarse a hablar para alcanzar "un compromiso en el futuro", pero por el momento se ha desmarcado de la negociación que mantengan el Ayuntamiento de Valladolid con la Diputación y la Feria de Valladolid, ya que son acuerdos "entre dos entidades locales", por lo que las desconoce.

En todo caso, ha animado al alcalde de la capital vallisoletana a invertir en el proyecto de la Feria de Valladolid, ya que es una infraestructura de su ciudad.