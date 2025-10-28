Barro y música en una intervención artística para conmemorar el 50 Aniversario del Hospital de Salamanca.

SALAMANCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vestíbulo principal del Hospital Universitario de Salamanca ha sido el lugar elegido para el desarrollo de una intervención performativa que nace del barro y de la música, con motivo del comienzo de los actos de celebración del 50 Aniversario del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

A las 12.00 horas de este martes ha dado inicio 'Latidos de barro', la primera acción enmarcada en el programa del aniversario, que ha consistido en concierto y una performance artística y pictórica, donde la humanización sanitaria toma forma corpórea en un acto que, además, supone el estreno del piano del CAUSA, conseguido gracias a la donación de una herencia por parte de un paciente anónimo, tal y como han señado desde el Hospital en un comunicado recogido por Europa Press.

La directora gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares, ha presentado el acto y ha dado paso a la acción artística; una actividad que ha sido llevada a cabo por María Trinidad Villarino Medina, maestra de Educación Infantil y Primaria, con especialidad en educación musical, pianista y musicoterapeuta, quien ha planteado un viaje sonoro en memoria de los 50 años vividos en el hospital; y Juan Sebastián González, artista, doctor en Bellas Artes, profesor e investigador de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, que ha realizado un acto performativo efímero.

Con todo, lo que se ha creado es una obra de arte en base al barro y la tierra, hecha con materiales salidos de la obra de los edificios de consultas, donde se alzó el Hospital Clínico; fragmentos del ayer, de lo que fue y de lo que es, como han añadido desde el Hospital.

La obra 'Latidos de barro' se expondrá en el Hospital Universitario de Salamanca "como puerta sonora a la memoria colectiva de un lugar clave en Salamanca: su hospital", tal y como han añadido desde el centro sanitario. La inauguración de la obra ha contado con la asistencia de usuarios, asociaciones de pacientes y profesionales.