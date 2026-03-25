BBVA rebaja dos décimas la previsión de crecimiento de CyL en 2026 que sitúa en el 1,8% y sube al 2,5% la de 2027

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La economía de Castilla y León crecerá un 1,8 por ciento en 2026, seis décimas por debajo de la media del país cuyo PIB se mantendrá en el 2,4 por ciento, según los datos aportados este miércoles por BBVA Research que ha revisado dos décimas a la baja la previsión que realizó para la Comunidad el pasado mes de enero, cuando estimó un crecimiento del PIB del 2,0 por ciento.

De cumplirse estas previsiones, Castilla y León anotará el menor incremento de la economía en 2026, junto con Extremadura, por un inicio de 2026 "más débil" y un sector público "relativamente menos dinámico", explica BBVA en este informe.

Sin embargo, BBVA ha aumentado en medio punto la previsión de crecimiento de la economía de Castilla y León en 2027, cuando estima que el PIB subirá un 2,5 por ciento --en enero situó esta previsión en el 2,0 por ciento--.

De hecho, BBVA ha revisado al alza las previsiones de crecimiento en la mayoría de las comunidades autónomas el próximo año cuando la normalización del precio del petróleo y la mayor demanda europea impulsarán la recuperación de la industria y el avance de las exportaciones de bienes y favorecerán un crecimiento superior a la media en Cataluña (2,5 por ciento) y en buena parte del norte -País Vasco, Navarra y Aragón (2,8 por ciento), La Rioja, Galicia y Cantabria (2,7 por ciento) y Castilla y León (2,5 por ciento)-.

A esto añade que el envejecimiento de la población en varias de estas regiones podría verse compensado por el aumento de las pensiones, ligadas a la inflación.

En cuanto a los datos de 2025 BBVA Research estima un crecimiento del 2,6 por ciento en Castilla y León, una décima menos que lo previsto en enero y dos décimas menos que la media del país, que también baja una décima al 2,8 por ciento.

BBVA explica al respecto que regiones industriales como La Rioja (2,8 por ciento), Galicia (2,7 por ciento), Castilla y León (2,6 por ciento), Asturias (2,4 por ciento), Cantabria (2,3 por ciento), País Vasco (2,3 por ciento), Navarra (2,2 por ciento) y Aragón (2,2 por ciento) no muestran aún el esperado repunte de las exportaciones, lo que se traduce en crecimientos del PIB en línea o por debajo de la media de España.