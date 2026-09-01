La beca Ralbar de la estudiante de la ULE Leyre Alonso recupera la memoria oral y la identidad de San Román de la Vega

Filandón con personas mayores de San Román de la Vega (León). - ULE

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leyre Alonso Cotarelo, estudiante del Grado de Educación Social de la Universidad de León (ULE), ha desarrollado este verano el proyecto 'Eco del Pueblo: Memoria, cultura y participación en San Román de la Vega', una iniciativa impulsada gracias a una de las becas Ralbar de la Institución académica y la Fundación Banco Sabadell que ha hecho posible rescatar y proteger el patrimonio inmaterial y los recuerdos de la vida cotidiana de la localidad.

La joven investigadora ha explicado que el trabajo desarrollado en el último mes ha sido "mucho más enriquecedor" de lo esperado y los filandones se han convertido en espacios de encuentro y conversación donde una historia ha llevado a otra y donde los propios vecinos han construido colectivamente el relato de su pueblo.

"Llegué a San Román para recoger recuerdos y terminé comprendiendo que lo que realmente estaba recogiendo era una parte de la identidad de todo un pueblo", ha añadido.

El objetivo principal de la propuesta era recuperar la memoria oral de San Román de la Vega mediante la recopilación de historias, fotografías, vivencias y experiencias para reconstruir cómo era la vida hace varias décadas. Todo este esfuerzo colectivo ha quedado materializado en un cuadernillo de memoria y un corto-documental diseñados para conservar y transmitir este legado a las generaciones más jóvenes, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La estudiante de la Universidad de León ha destacado el enorme aprendizaje personal y profesional que ha supuesto esta intervención. "He podido poner en práctica conocimientos de Educación Social, pero sobre todo he aprendido a escuchar y a comprender que la participación comunitaria consiste en generar espacios en los que las personas sientan que su voz tiene valor", ha señalado, al tiempo que ha puesto de manifiesto la satisfacción de ver cómo recuerdos considerados "insignificantes" por sus protagonistas pasaban a ser una parte fundamental de la historia local.

Iniciativas como las becas Ralbar son, a su juicio, herramientas "magníficas" para acercar la Universidad al medio rural y demostrar el impacto de la intervención social. Como propuesta de mejora para el futuro, la becaria ha apuntado que sería interesante contemplar un periodo de desarrollo algo más amplio o mayor continuidad para los proyectos comunitarios, ya que generar confianza y participación en un territorio requiere tiempo.

En el capítulo de agradecimientos, Leyre Alonso ha dado las gracias a la Universidad de León, a la Fundación Banco Sabadell y al programa Ralbar por financiar esta propuesta. Asimismo, ha dedicado unas palabras a su tutor por su acompañamiento durante todo el proceso y ha hecho extensivo el reconocimiento a todos los habitantes de San Román de la Vega y a la Asociación Cultural Patrono San Román por volcarse con los encuentros y prestar sus fotografías. Por último, ha dedicado un agradecimiento muy especial a sus familiares.