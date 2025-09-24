Beethoven y Händel sonarán en diciembre en Ávila en dos conciertos de la Orquesta de RTVE

El alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el director gerente del Coro y Orquesta de RTVE, Manuel Ventero, junto con el primer Teniente de alcalde y consejero delegado de Lienzo Norte, José Ramón Budiño, y Gonzalo Súnico, gerente de Lienzo Norte. - EUROPA PRESS

ÁVILA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital abulense acogerá dos conciertos con dos de las obras más universales y "poderosas" del repertorio clásico, 'La Heroica, Tercera Sinfonía' de Beethoven y 'El Mesías', de Händel, para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la capital abulense como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Orquesta y Coro de RTVE permitirá que estos dos conciertos se celebren en el Centro de Congresos Lienzo Norte de Ávila.

Así, el 5 de diciembre sonará la Heroica, Tercera Sinfonía de Beethoven, bajo la dirección de Christoph Koenig, mientras que el día 19 el público tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única con El Mesías de Händel, en la que Carlos Mena dirigirá y, a la vez, asumirá parte de la interpretación vocal.

Así lo ha explicado este miércoles el director gerente del Coro y Orquesta de RTVE, Manuel Ventero, en rueda de prensa, quien ha destacado que se trata de "dos programas ganadores" a la vez que ha subrayado la "fuerza simbólica" de la Tercera Sinfonía de Beethoven, vinculada con "valores de lucha por la supervivencia del ser humano", y la emoción de contar con una versión completa de El Mesías, una de las piezas corales más interpretadas del mundo.

Sobre el concierto del día 19, Ventero ha recalcado que resultará especialmente "emocionante" y "verdaderamente maravilloso" ver a Carlos Mena descender del podio para cantar como contratenor, algo "verdaderamente angelical", y volver después a subir para dirigir.

Por su parte, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha agradecido la implicación de Ventero y resaltado el esfuerzo del Lienzo Norte para ofrecer "música de máxima calidad" a precios que se han intentado también hacer "populares" para que sean accesibles a todo el mundo.

El alcalde ha recordado también que estos conciertos se suman a un programa amplio con el que la ciudad celebrará las cuatro décadas desde que la Unesco la reconoció como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El concierto de Beethoven reunirá en escena a 65 músicos, mientras que El Mesías contará con cuatro solistas y una orquesta barroca reducida, con instrumentos actuales y antiguos.

Las entradas ya están disponibles en la taquilla del Lienzo Norte y on line, con un precio de 25 euros para el recital del día 5 y 35 para el del 19, con la posibilidad de adquirir un abono conjunto de 50 euros.

Para mayores de 65 años, los precios se reducen a 20 y 28 euros respectivamente.