Belarra avisa de que la "certeza" que ofrece el PP en CyL es la de "demoler" los servicios públicos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante un acto público, en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero, a 7 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado de que la "certeza" que ofrece el Partido Popular con Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León es la de "seguir demoliendo" los servicios públicos, como la educación o la sanidad.

En un acto en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero de Valladolid para arropar al candidato de Podemos-Alianza Verde a la Junta, Miguel Ángel Llamas, Belarra se ha referido al lema de la campaña del PP en la Comunidad, 'Aquí, certezas', para criticar la gestión de Fernández Mañueco.

"Cualquiera que vote al PP y al señor Mañueco en esta Comunidad tiene certezas, es verdad. Tienes la certeza de que te vas a pasar meses y meses esperando en una lista de espera porque no vas a poder ir a la sanidad pública, porque se lo están dedicando todo a la sanidad privada", ha señalado.

Asimismo, ha apuntado a la "certeza" de que en la Comunidad no se podrá alquilar vivienda "en las próximas décadas" ni se va a "poder vivir con los salarios" actuales", unas "certezas" frente a las que ha reivindicado las "que ofrece Podemos".

"Podemos ofrece intervención del mercado del alquiler, que bajen los alquileres por ley, que se intervenga el precio de la compra y que el dinero público vaya solo a lo público", ha reivindicado, para advertir que con el PP en la Junta se va a seguir "demoliendo todo lo que hace posible la vida", la educación, la sanidad o el cuidado de los mayores.

UNA DESPOBLACIÓN "BUSCADA"

En este sentido, ha criticado las "políticas del bipartidismo" y ha señalado que estas han provocado la despoblación: "Es muy importante explicarle a todo el mundo que la despoblación no es un daño colateral de las políticas del bipartidismo. Es una consecuencia buscada".

Belarra ha advertido así de que la despoblación se ha "buscado" porque a los que han gobernado les "sobra la gente" y "quieren una tierra completamente vaciada" para "poder poner megaparques eólicos, para poder poner macrogranjas y para poder poner plantas de biogás".

"Quieren que quede todo libre y despejado y sobre eso puedan hacer ellos su negocio y se lleven toda la riqueza de esta tierra que debería ir a su gente", ha dicho, para incidir en que Castilla y León es una tierra con recursos naturales "de sobra" para ser "una de las comunidades autónomas con los servicios públicos mejor financiados".

De esta manera, ha llamado a "exigir" en las urnas esos servicios públicos a través del apoyo al candidato de la formación, Miguel Ángel Llamas, de quien ha destacado su "talento, inteligencia y esfuerzo" y en quien confía para que recoja el testigo de procurador tras Pablo Fernández, al que ha agradecido haber "puesto todo el cuerpo, el corazón y el esfuerzo" en su labor.

"Nos ha hecho sentir muy orgullosas de nuestra representación en Castilla y León", ha asegurado, para subrayar que Fernández ha sido "la única oposición al PP en la Comunidad": "Ha sido capaz de plantarles cara, de decirles las cosas como son, de ponerles la cara roja, de avergonzarles por las barbaridades que hacen".

En este sentido, ha defendido que "una persona valiente puede hacer más que 30 procuradores" y ha puesto de ejemplo que Fernández lograse "aprobar la ley de publicidad institucional" en las Cortes, una norma "imprescindible" frente a la "corrupción mediática".