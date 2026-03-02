Belarra cree que las alianzas políticas de izquierdas van a "caer" por su propio peso

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, junto al secretario de Organización de la formación, Pablo Fernández, (centro) y el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas (i). - PODEMOS

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera que las alianzas políticas de izquierdas van a "caer" por su propio peso porque de lo que hay que hablar es de para qué se quiere la "unidad" y "reconstruir la izquierda" porque el proyecto político que hay en el gobierno lo que hace es sostener al PSOE "a cualquier precio".

Belarra, quien ha visitado Valladolid para apoyar al candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, se ha expresado así en referencia a la alianza de Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar y el hecho de que la actual vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, haya anunciado que no será candidata en las próximas elecciones.

"Esto no va de nombres, esto va de para qué queremos hacer política", ha señalado a este respecto la secretaria general de Podemos, quien ha asegurado que en su formación piensan que es "muy evidente" que ahora hay un proyecto político en el Gobierno, "en principio a la izquierda del PSOE", que considera que sostiene al partido de Sánchez "a cualquier precio, aunque haga rearme, aunque no haga nada con la crisis de vivienda, aunque meta el feminismo en un cajón".

Frente a ello, ha asegurado que Podemos no es ese proyecto, sino que es una alternativa al PSOE y al bipartidismo, que plantea "abiertamente" que el dinero del rearme tiene que ir a hospitales y a escuelas, que el feminismo es "la punta de lanza de la transformación social en España" y que hay que "intervenir, y urgentemente además", el mercado de la vivienda bajando los alquileres por ley.