Belarra cree que llevará tiempo saber si la comparecencia de Zapatero es por la guerra sucia judicial o hay algo detrás

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Bellarra, cree que va a llevr "un buen tiempo adivinar" si la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión del Caso Koldo en el Senado es parte "de la guerra sucia judicial" o si "hay algo" detrás.

Así se ha manifestado Belarra en declaraciones a los medios en la capital vallisoletana, donde junto al secretario de Organización, Pablo Fernábdez, han acompañado al candidato de Podemos AV a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, en un acto de campaña.

"El Partido Socialista nos lo ha puesto muy difícil para distinguir si estamos ante casos de corrupción o casos de guerra sucia judicial", ha aseverado Bellarra, quien ha explicado que "por desgracia" en la actual Legislatura se han visto casos de corrupción "que son verdad", como el que afecta a José Luis Ábalos Santos y Santos Cerdán, y que tiene "indicios muy evidentes".

Pero según la líder de Podemos, también se han visto casos de "guerra sucia judicial, como el caso del fiscal General del Estado".

Por ello, Ione Bellarra ha aseverado que "por desgracia", va a llevar "un buen tiempo adivinar y averiguar si lo que le está ocurriendo al presidente Zapatero es parte de esa guerra sucia judicial o si hay algo".