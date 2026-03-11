Belarra pide al Gobierno traducir el "no a la guerra en políticas en el BOE" como Podemos reclama en su propuesta

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, con las manos en los bolsillos, con el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, a la derecha, en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al Gobierno traducir el "no a la guerra" en "políticas" en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha señalado que ya han transmitido al gobierno en público y en privado su postura.

Belarra, en declaraciones a los medios en Valladolid en el marco de la campaña electoral de Castilla y León, ha recordado que son la única formación política que ha registrado en el Congreso una proposición de ley para llevar a la práctica ese "plan anti-Trump".

La diputada de Podemos se ha expresado así junto al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, quien ha acusado a PP, PSOE y Vox de coincidir en "aprobar" proyectos armamentísticos que se desarrollan en Castilla y León como el drones kamikaze que van a acabar "matando niñas y niños" que se ha declarado de interés prioritario, algo que ha recurrido la formación.

En este contexto, Ione Belarra ha asegurado que para ella es "muy evidente" que "el no a la guerra" es uno de los "principales patrimonios democráticos" de la sociedad y forma parte "del ADN pacifista" de los españoles.

Por ello, considera "triste" que, en una fecha tan señalada como es el 11 de marzo --en que se celebra el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, se tenga que volver a levantar la "bandera" y la "pancarta" del no a la guerra. "Pero nosotras lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario, el no a la guerra no puede quedarse en un mero discurso, tiene que escribirse en el BOE", ha afirmado Belarra, quien ha acudido a la convocatoria, al igual que sus compañeros de formación, con una camiseta en la que se podía leer "FCK OTAN".

ARMAS EN LUGAR DE HOSPITALES

Además, ha lamentado que el Gobierno de España haya decidido continuar con el "rearme criminal" con 1.300 millones de euros adicionales para el Ministerio de Defensa, "que es dinero que en vez de destinarse a hospitales, a escuelas, a una vivienda pública, va a seguir alimentando la carrera armamentística y a seguir alimentando guerras que están sembrando el terror en todo el mundo".

En esta línea, considera que "eso no representa a la ciudadanía" del país ni de Castilla y León y ha añadido que "el no a la guerra es absolutamente contrario a impulsar proyectos como esos drones kamikaze" a los que se ha referido Llamas en la Comunidad, de la mano además de lo que ha asegurado que son "empresas acusadas de vulnerar los derechos humanos como es Edge".

"Exigimos tanto a la Junta como al Gobierno de España que retiren ese proyecto armamentístico porque lo que están haciendo es enfrentar al último contra el penúltimo", ha subrayado la diputada, quien ha agregado que "están diciéndole a la gente que si quiere comer aquí, que si quiere tener un sueldo decente aquí, entonces el negocio tiene que ser que haya víctimas inocentes y guerras sobre víctimas inocentes en cualquier lugar del mundo".

Así, ha reiterado que "el no a la guerra hay que escribirlo en el BOE" y traducirlo en decisiones concretas y ha afirmado que el Gobierno "está llegando tarde a enfrentar las consecuencias económicas de esta guerra ilegal que ha lanzado Donald Trump", que ha asegurado que ha lanzado esta intervención militar "apoyándose en la opinión de su yerno, de un promotor inmobiliario y de un presentador de televisión".

"Esas son las manos en las que estamos. Esa es nuestra alianza militar. Porque formar parte de la OTAN es estar en esa alianza militar", ha afirmado la secretaria general de Podemos, quien ha vuelto a exigir que "se rompa inmediatamente esa alianza militar que es la OTAN".

Por el contrario, ha pedido que se tomen medidas a través del "plan anti-Trump" que ha propuesto la formación morada para "topar" el precio de los alimentos, de la energía, bajar los alquileres por ley y "topar" las hipotecas a tipo variable después de que el Euribor haya subido en las últimas horas 18 puntos básicos.

Ione Belarra se ha preguntado "qué más datos necesita el gobierno para actuar y poner en marcha ese plan anti-Trump" que tope los precios y que prepare para "un mundo muy incierto" y recuperar el control público de la economía a través de la construcción de "empresas públicas" de energía, de banca, de alimentación, que garanticen derechos, algo que considera no se puede dejar en manos privadas en estas circunstancias.

"INTERÉS PRIORITARIO"

Por su parte, Miguel Ángel Llamas ha insistido la legitimación del proyecto de construcción de drones en Valladolid y León. "En esa declaración de interés prioritario aparecen los nombres de las universidades públicas de Castilla y León y no podemos permitir que se vaya a convertir a Castilla y León en un territorio de muerte, que se vayan a impulsar fábricas de la muerte en nuestra comunidad autónoma", ha insistido.

En este marco, ha reiterado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que en caso de una hipotética investidura que necesitase los votos de Podemos sería imprescindible que el PSOE "rectifique y retire esos proyectos armamentísticos"

Llamas ha asegurado que "el no a la guerra es patrimonio de la sociedad española" y no se puede "instrumentalizar" para ganar votos mientras "cuelan por la puerta de atrás proyectos armamentísticos que van a matar niñas y niños que van a vulnerar sistemáticamente los derechos humanos".

Por ello, ha afirmado que Podemos seguirá trabajando para fiscalizar lo que hace el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco también en campaña electoral porque, ha asegurado, esos "planes armamentísticos" se han "acelerado" durante la campaña electoral sin un debate abierto a la ciudadanía.