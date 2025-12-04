El belén navideño de la Diputación de Ávila refleja la "riqueza medioambiental y de naturaleza" de la provincia

La Diputación de Ávila inaugura su belén, con guiños a la provincia - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Diputación de Ávila ha estrenado este jueves su tradicional belén provincial, que recoge en 40 metros cuadrados las "señas de identidad de la provincia", con el Torreón de los Guzmanes a la cabeza, sede de la institución provincial, diferentes cultivos, diferentes animales y con el reflejo en la maqueta de la "riqueza medioambiental y de naturaleza" del territorio abulense.

El presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, ha inaugurado así el nacimiento provincial que estará instalado y abierto al público hasta el 5 de enero.

Lo ha hecho con la "ilusión intacta" para felicitar a todos los abulenses y con el deseo de convertir este nacimiento en un "espejo" de la provincia, puesto que este montaje "simplifica también y ejemplifica el orgullo de pertenencia" a la tierra de Ávila, ha dicho, ya que, en apenas unos metros, recoge 200 figuras y 40 construcciones que acompañan al paisaje por un recorrido en el que predominan guiños a la provincia, componiendo un mosaico que busca profundizar más allá de lo visual.

Como novedad, García ha destacado la actualización lumínica con luces LED o la introducción de más cultivos. Según ha recordado el presidente, en estas fiestas se persigue "el reencuentro", y para ello han plasmado en estos 40 metros "la ilusión, esa unión que está por encima de cualquier confrontación", ya que "el odio y el rencor no tienen cabida".

García ha recordado a las 23.000 personas que visitaron el belén provincial el pasado año, una cifra que se espera superar estas semanas en las que el recinto estará abierto en horario de mañana, de 12.00 a 14.00 horas, y en horario de tarde, de 17.00 a 21.00 horas, excepto los días de Nochebuena y Nochevieja, que el cierre será a las 20.00 horas.

Por otro lado, también ha quedado abierto al público el portal de Belén instalado en el zaguán del Palacio de los Almarza, adquirido este año por la Diputación, y que ha sido instalado por un grupo de personas liderado por la funcionaria Clara Collado.

Este portal de Belén se montaba también en la época que el palacio perteneció a las Siervas de María, y se podrá contemplar en el mismo horario que el del nacimiento del Torreón de los Guzmanes.