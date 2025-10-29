'Below the clouds', obra de Gianfranco Rosi ganó el Premio Especial del Jurado de Venecia, llega este jueves a Seminci

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) acogerá este jueves, 30 de octubre, el estreno nacional de 'Below the clouds', largometraje que valió al italo-estadounidense Gianfranco Rosi el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia.

El filme, producción italiana, se proyectará en el Teatro Calderón en esta séptima jornada de la Semana vallisoletana incluido en la programación de la Sección Oficial a concurso por la Espiga de Oro.

Rodada en un impactante blanco y negro, en 'Below the clouds' coexisten las huellas subterráneas de la Historia y las inquietudes actuales de la humanidad. Para ello el realizador, se aproxima a Nápoles como antes lo hizo con Roma en 'Sacro GRA' (2013) y la isla de Lampedusa en ¡Fuego en el mar' (Fuocoammare) (2016), ganadoras en Venecia y Berlín, respectivamente.

La película se adentra en Nápoles, donde arqueólogos, saqueadores, devotos y migrantes intentan resignificar las ruinas del pasado bajo las sombras del Vesubio. Con su habitual mirada documental, Rosi convierte la ciudad en un espacio donde las huellas de la historia se entrelazan con las inquietudes contemporáneas.

En esta séptima jornada también se podrá ver, en estreno nacional en el Calderón, 'La noche está marchándose ya', ópera prima de los cineastas argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, otra propuesta en blanco y negro dentro de la Sección Oficial.

La película sigue a Pelu, un proyeccionista del Cine Club Municipal de Buenos Aires que, tras una década de trabajo, se ve obligado a aceptar un nuevo puesto como sereno por los recortes presupuestarios.

A través de su mirada, los directores construyen un homenaje al cine y a quienes lo habitan, entre lo cotidiano y lo poético, en un relato que combina realismo, memoria y esperanza frente al contexto político actual de Argentina.

Salinas y Sonzini, nacidos en Córdoba, regresan a Seminci tras alzarse en 2021 con la Espiga de Plata por 'Mi última aventura' y ambos estarán presentes en la capital del Pisuerga este jueves para presentar su nueva película.

'VIVIR LA TIERRA' Y 'MAGALLANES'

Otra de las propuestas de Seminci en la Sección Oficial de este jueves es 'Vivir la tierra', del cineasta chino Huo Meng, cuya película se proyectará en el Calderón tras conseguir el Oso de Plata a la Mejor dirección en la Berlinale, cinco años después de su debut con 'Crossing the border'.

El filme invita al corazón del paisaje rural de la provincia de Henan a través de los ojos inocentes de Chuang, un niño de diez años que debe quedarse en su aldea mientras sus padres parten en busca de un futuro mejor.

La cámara de Meng retrata con ternura la fuerza silenciosa de una familia que resiste, arraigada a una tierra milenaria que comienza a transformarse bajo el peso de la modernización. En los cambios socioeconómicos de la China de los años 90, emerge un relato íntimo y universal sobre la migración, el desarraigo y la capacidad de adaptación.

Por otro lado, el Teatro Cervantes proyectará en un pase de prensa 'Magallanes', dirigida por el filipino Lav Díaz, quien firma una monumental recreación de los viajes del explorador portugués. Se incluye en la programación de la Sección Oficial de Seminci, en estreno nacional.

El actor Gael García Bernal encarna al navegante en un relato dividido en tres actos que recorre su juventud, la negociación en Portugal para financiar su expedición y su descenso a la locura durante la conquista de Filipinas. El largometraje, estrenado en el Festival de Cannes, combina el estilo contemplativo de Díaz con una reflexión sobre lo cotidiano, la geopolítica, el mito y las pasiones humanas.

Por otro lado, la Semana albergará el estreno mundial, tras el pase de prensa del miércoles, de 'Este cuerpo mío', codirigida por Carolina Yuste --ganadora de dos Goya-- y Afioco Gnecco en el Teatro Cervantes, dentro de la Sección Tiempo de Historia. El equipo visitará Valladolid para presentar el largometraje que documenta el proceso de transición de Gnecco en un relato íntimo sobre identidad, amistad y amor propio. Este título se programa en Tiempo de Historia.

Asimismo, el actor y director sevillano Alfonso Sánchez ofrecerá junto al elenco una rueda de prensa sobre el documental 'Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano', incluido en Proyecciones Especiales. El filme supone un homenaje a los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, con la participación de Lolita Flores, Pastora Filigrana y Esperanza Fernández, entre otros.

Además, continúan las actividades de la quinta edición del Mercado de Cine Independiente que se celebra en el marco del festival y reúne desde el miércoles a 200 profesionales. En concreto, este jueves el exhibidor valenciano Silvino Puig, director de Programación y Servicios Generales de Cines Lys, recibirá el jueves 30 el premio Merci 2025.