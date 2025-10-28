Bendodo apunta que los votos no dan para una moción de censura, aunque haya razones para ello

BURGOS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este martes en Burgos que los votos no dan para una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, "sí las circunstancias, no los votos".

La referencia a la ruptura de Junts per Catalunya y la ruptura con Sánchez ha sido una constante en la intervención del líder 'popular'. Con cada vez menos apoyos, el Gobierno de Sánchez está debilitado e "inutilizado porque no tiene presupuestos", ha recordado.

El 'popular' se ha referido a un PSOE débil que se reunía este pasado fin de semana en León con la intención de sentar unas bases mínimas y un eslogan, 'Atrévete a construir futuro', que para Bendodo es destructivo pues el Gobierno se está dedicado a una cosa, "a destruir", ha sentenciado, para acto seguido advertir de que no hay nada más peligroso que un "ejército en retirada", que es lo que representa "este Gobierno".

MUNICIPALISMO

Elías Bendodo ha participado este martes en Burgos en una reunión con cargos públicos de los grupos municipal y provincial del PP, de cara a establecer una estrategia común en materia autonómica y municipal. La idea es "abordar políticas en comunes" para los problemas que preocupan a los ciudadanos y hacerles ver que el municipalismo "es la primera línea de la política.

El dirigente del PP ha acudido a la capital castellana con miembros de su equipo para preparar el II Foro de las Grandes Ciudades que se va a desarrollar en Burgos entre los días 28 y 29 de noviembre. Se trata de una reunión de alcaldes de ciudades españolas, de más de 100.000 habitantes, como ha explicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

En esta cita se abordarán cuestiones fundamentales del municipalismo, que es una de las máximas que tiene el PP entre manos para las próximas citas electorales, ya sean autonómicas, nacionales o locales.

Para el PP, Burgos y su provincia son un referente en el ámbito municipalista porque entienden que se están logrando grandes avances en esta materia corroborados por las políticas llevadas a cabo por Borja Suárez en la Diputación y Cristina Ayala en el Ayuntamiento.