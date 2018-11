Bermejo: "La Audiencia quita la razón a Puente y le pide que resuelva el 'caso Gato' antes de enero"

Publicado 31/10/2018 19:58:16 CET

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, se ha felicitado por el auto de la Audiencia Provincial que revoca parcialmente el sobreseimiento libre de la denuncia que los 'populares' presentaron contra el alcalde por no incoar expediente al concejal Antonio Gato, después de que firmase el contrato de su cuñada, que fue empleada por el área de Medio Ambiente.

Pese al sobreseimiento provisional de las diligencias acordado por la Sección Segunda de lo Penal, Martínez Bermejo, en declaraciones a Europa Press, advierte de que dicho auto supone una llamada de atención al regidor socialista vallisoletano.

"La Audiencia Provincial quita la razón a Puente y le pide que resuelva el 'caso Gato' antes del día 7 de enero de 2019, so pena de poder incurrir en un posible caso de prevaricación administrativa por omisión", precisa el edil 'popular', quien apostilla que al alcalde no le queda otra vía que abrir un expediente disciplinario a Antonio Gato, algo que considera lo más acertado a tenor de lo visto hasta el momento, o si no lo abre que motive por qué.