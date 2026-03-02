Bernabé defiende que Zapatero confronta con "verdad" los "bulos" de un PP que hace del Senado una "casa de los horrores"

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

BEMBIBRE (LEÓN), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, considera que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha confrontado con "verdad" y ha puesto "en evidencia" a un PP que "manipula" el Senado, al que ha "convertido" en una "casa de los horrores".

En una intervención en un acto en Bembibre (León) en el marco de la campaña electoral en Castilla y León, Bernabé ha puesto en valor la comparecencia de Zapatero en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado y ha defendido que este es una "persona limpia y honesta" que ha hecho que se "ponga de manifiesto" la "vergüenza" del PP.

Así, ha acusado a este partido de "manipular el Senado para calumniar" al expresidente con "bulos y mentiras", y ha señalado que ella pudo "comprobar" estas "manipulaciones" en el Senado cuando la llamaron a comparecer.

Bernabé ha subrayado que la "verdad" estará "encima de todo", al igual que la "política", ante esa "derecha que práctica la antipolítica" de esta manera para que la ciudadanía pierda "la confianza en quien dedica cada hora de su vida a transformar la vida de la gente".