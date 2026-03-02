Bernabé (PSOE) pide evitar un "futuro maligno" de PP y Vox, y avisa: "Tienen alergia a la igualdad"

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, en una imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Acusa al PP de ser la formación que "más perjudica a las mujeres" por "proteger" al alcalde de Móstoles (Madrid)

BEMBIBRE (LEÓN), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha señalado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, como la persona que puede "cambiar" un "futuro maligno" de PP y Vox en Castilla y León, y ha advertido de que estas formaciones "tienen alergia a la palabra igualdad".

Bernabé ha respaldado a Martínez en un acto en Bembibre (León) en el marco de la cuarta jornada de la campaña electoral en Castilla y León, una territorio en el que, ha subrayado, el PSOE "garantizará un futuro en igualdad" y con "esperanza".

Considera que en la Comunidad se lleva tiempo "sin poder confiar en quienes gobiernan" y ha avisado que cuando eso se "rompe" lo hace "el valor real de la política, al tiempo que ha apuntado a Martínez como un líder en "quien confiar" por su experiencia como alcalde de Soria.

El candidato socialista representa, a su juicio, "vocación de servir" y "los principios, valores y convicción" del PSOE, así como se rodea de compañeras, como la número 1 de la lista por León, Nuria Rubio, que "hacen que la política merezca la pena".

Bernabé ha puesto la candidatura socialista en valor frente a un PP que lleva 40 años en la Junta y dice que "su objetivo es fijar población". "La población no se fija con palabras, se fija con políticas", ha apostillado al respecto, para lamentar que la Comunidad siga perdiendo habitantes.

En este sentido, ha reivindicado que el PSOE apuesta por trabajar en esta materia a través de la "igualdad de oportunidades", todo ello ante un PP que "se forra" con la sanidad y la educación y que hizo que Castilla y León fuera la primera comunidad en tener "encima de la mesa" el "ideario ultra" con Vox.

La secretaria de Igualdad del PSOE ha lamentado que las mujeres castellano y leonesas hayan "sufrido" este gobierno de coalición y ha recordado que Vox quiso impulsar medidas como obligar a las mujeres que quisieran abortar a escuchar el latido del feto, lo que ha calificado como "violencia institucional" que el PSOE "no va a permitir".

Por ello, ha precisado que el momento actual es un "momento frontera" en el que "los bárbaros ya han saltado la valla", en referencia a que Vox ya haya logrado entrar en distintas administraciones debido a que el PP le ha abierto "las puertas de par en par".

"Ahora más. Feijóo no para de darle espacio a Vox para que siga creciendo", ha criticado, para aludir a las negociaciones del PP y Vox de cara a formar distintos gobierno autonómicos. "Habrá que ver si Vox le quiere poner el pasillo al PP", ha agregado, para arremeter contra esa "derecha dañina y perniciosa" que tiene en su "hoja de ruta" el "negacionismo en todas sus dimensiones".

Por ello, ha alertado del negacionismo "de la verdad" con la "máquina del fango" del PP y ha recordado que el negacionismo climático "mata", al igual que el negacionismo de la violencia de género, un ámbito en el que ha censurado que en Castilla y León no se haya actualizado la ley de violencia de género al Pacto de Estado o no haya Consejería de Igualdad.

INVALIDA AL PP A HABLAR DE MUJERES

"Tienen alergia a la palabra igualdad, la quieren borrar de todo", ha añadido en señalamientos a Vox y PP, y, en concreto, al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quienes ha dicho que "no están validados para hablar de nada que tenga que ver con las mujeres hasta que no destituyan al alcalde de Móstoles (Madrid)", Manuel Bautista, quien acosó a una exedil.

Bernabé ha incidido, en esta contexto, en que el PP siempre "miente, tapa y protege al que lo hace mal", como, ha dicho, hicieron con el expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón con la DANA.

"Mintieron y le aplaudieron, también los 'barones', incluido Mañueco", ha lamentado la también delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, para afirmar que el PP hace ahora lo mismo en Móstoles: "Señalan a la mujer, la atacan y revictimizan. Es el partido que más está perjudicando a las mujeres de este país".