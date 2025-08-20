La biblioteca Gabriel y Galán de Salamanca cerrará el 1 de septiembre por la renovación de sus instalaciones - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca municipal Gabriel y Galán de Salamanca cerrará temporalmente sus puertas a partir del próximo 1 de septiembre debido a los trabajos de renovación del edificio incluidos en los programas mixtos de formación del Ayuntamiento y la Junta.

En concreto, se reformarán los aseos, se sustituirán las puertas y se renovará la pintura interior del edificio. Estos trabajos están incluidos en los programas 'Alto de los Montalvos' y 'Carmen Martín Gaite', que permiten la contratación de 32 personas participantes y de ocho docentes.

Al mismo tiempo, supondrán la mejora de la accesibilidad y las condiciones en espacios municipales, y por tanto, una mejora en la calidad de las instalaciones para beneficio de sus usuarios, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Para la devolución de documentos, el Consistorio salmantino ha apuntado que se podrán entregar en la propia biblioteca Gabriel y Galán durante la primera semana de septiembre, o hasta que las obras lo permitan.

También en cualquiera de las bibliotecas de la red municipal o en la biblioteca Gabriel y Galán cuando reabra sus puertas, sin penalización.