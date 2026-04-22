La Biblioteca Pública de Soria se adentra en los viajes narrados en la literatura en una exposición

SORIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Soria alberga desde este miércoles la exposición 'El viaje en la literatura', que forma parte de la programación que la Junta de Castilla y León en conmemoración del Día del Libro.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha participado en la inauguración de la muestra que reúne una selección de libros para abordar la historia de la literatura, desde los primeros relatos de la humanidad hasta la literatura actual.

La primera narración conocida escrita, el 'Poema de Gilgamesh', la obra más representativa de la literatura mesopotámica, narra el viaje del héroe para lograr la inmortalidad. Desde ahí, la exposición hace un recorrido que pasa por 'La Odisea' de Homero (el viaje literario más famoso del mundo), 'El Éxodo' de la biblia, ya en época medieval 'El Cantar de Mio Cid' y la obra renacentista 'La Divina Comedia'.

Cervantes es un literato al que le gusta hacer del viaje o trayecto el protagonista, como pasa en 'Don Quijote' o 'Los trabajos de Persiles y Sigismunda', que junto al Lazarillo de Tormes' ocupa uno de los principales paneles expositivos.

Asimismo, gran parte de los famosos libros de aventuras del siglo XIX giran en torno al viaje, como los de Julio Verne o Mark Twain, o el más popular de todos, 'La isla del tesoro'.

Ya en el siglo XX, cuando la literatura se populariza y multiplica, se escriben cientos de novelas que tiene como motivación un viaje y de las que muchas se centran en la carretera, cuyo mayor representante es 'El camino', de Kerouac. En este periodo muchos son los autores españoles que escriben novelas de viajes, como Enrique Vila-Matas, que tiene especial predilección sobre el tema.

Así, la muestra consta de nueve paneles ordenados cronológicamente y se acompaña de una selección de libros relativos al tema pertenecientes al Fondo Antiguo de la Biblioteca en la que se pueden ver una Odisea' del siglo XVII; una edición alemana del siglo XIX de 'Las aventuras de Tom Sawyer', en su idioma original, el inglés; La 'Divina Comedia' ilustrada por Doré; una edición, realizada por el famoso impresor Antonio de Sancha en el siglo XVIII, de 'Los trabajos de Persiles y Sigismunda'; o una edición de obras de Hurtado de Mendoza del siglo XIX en la cual se le atribuye la autoría del 'Lazarillo de Tormes'.

La exposición se completa con un centro de interés, situado en la sección de préstamo, destinado al mismo tema de la literatura de viaje.

Por otro lado, este miércoles se han entregado los premios del Concurso Especial del Día del Libro organizado por la Biblioteca Pública de Soria, una acción que ha contado con una destacada participación tanto de público infantil (143) como adulto (128).

Para este concurso, la Biblioteca ha ido proporcionando a través de sus redes sociales en las últimas fechas las pistas necesarias para que los adultos descubran el nombre de escritores y los niños el nombre de personajes.

Tras el sorteo celebrado el martes entre los participantes que acertaron en sus respuestas, los ganadores de la categoría adulta son Mónica García Arambilet, Yraya de Miguel Martínez y Chelo Sáenz Martínez, mientras en la categoría infantil han ganado Marco Asensio Moreno, Manuel Hernández Jiménez, Isabel Matute Velázquez y Ángela Sánchez Martínez.

Todos ellos han recibido lotes de libros como reconocimiento a su interés y participación en esta propuesta cultural.

OTRAS ACTIVIDADES

En cuanto a otras actividades con motivo del Día del Libro, este miércoles a las 18.00 horas los más pequeños podrán disfrutar de una función de teatro de títeres 'El último caballero', basada en las aventuras de 'Don Quijote' y pensada para despertar su imaginación y acercarlos a la lectura a través de la narración.

Asimismo, el sábado 25 de abril, a las 11.00 horas, se desarrollará un taller de escritura creativa dirigido al público adulto, que será impartido por el escritor Daniel Nesquens, quien propondrá ejercicios prácticos de escritura para desarrollar ideas y compartir textos entre los asistentes.

DATOS

La Biblioteca Pública de Soria tiene registrados 38.949 personas en posesión de la tarjeta de lector, de los cuales son usuarios activos unos 10.000.

En el año 2025 la Biblioteca registró 1.682 nuevos lectores, que pudieron beneficiarse del préstamo de alguno de los 213.373 ejemplares que alberga el centro.

Este registro se vio incrementado con 5.623 nuevos ejemplares en el pasado año, en el que este espacio público realizó 143.266 préstamos y cifró una asistencia de 19.343 usuarios.

El número de actividades culturales realizadas por la Biblioteca, durante 2025, 'Biblioescena' incluida, ascendió a 393. En la actualidad este centro cuenta con diez clubes de lectura.