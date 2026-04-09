La Biblioteca San Isidoro de la ULE acoge mañana una jornada formativa sobre diseño de proyectos de dinamización rural

Biblioteca Universitaria San Isidoro del Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE), que acogerá el curso de extensión universitaria sobre dinamización rural.
Biblioteca Universitaria San Isidoro del Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE), que acogerá el curso de extensión universitaria sobre dinamización rural. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 9 abril 2026 10:38
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LEÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Conferencias de la Biblioteca Universitaria San Isidoro del Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE) acogerá mañana de 9.15 a 14.15 horas un curso de extensión universitaria titulado 'Del territorio a la acción: kit básico para diseñar proyectos de dinamización rural con impacto real', dirigido a estudiantes, profesorado y cualquier persona que se muestre interesada en diseñar y desarrollar este tipo de proyectos.

Esta iniciativa se llevará a cabo bajo la dirección de las profesoras Ana María Vázquez Casares y Raquel Domínguez Fernández y tiene como principales objetivos el análisis del territorio para identificar necesidades reales mediante técnicas básicas de investigación que permitan el diseño de proyectos optimizando recursos y estructurando adecuadamente sus fases.

En las cinco horas de formación se trabajará para integrar el impacto social y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la justificación y evaluación de los proyectos, y para mejorar su visibilidad y la comunicación a través de redes sociales y herramientas digitales. De esta forma, se conectará territorio, proyecto y comunicación para generar iniciativas con impacto real en el medio rural.

A las 9.15 horas tendrá lugar la bienvenida e introducción y seguidamente se impartirán los contenidos organizados en tres bloques, que estarán a cargo de Ana Lanero, del área de Comercialización e Investigación de Mercados de la ULE; Ariadna Cases y Tatiana García, de la Oficina de Proyectos Europeos de Investigación - OPEI y Nacho Vaquero, de Talent Area, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Esta iniciativa ha sido impulsada por el Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell, y los participantes podrán convalidar 0,2 créditos ECTS.

La inscripción permanecerá abierta hasta el inicio de la actividad y la matrícula es totalmente gratuita y se puede formalizar a través de la página web de la Universidad de León.

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