BIKI incorpora nuevos servicios con diez tipos de bicicletas y triciclos de carga y adaptados

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Auvasa ha lanzado los nuevos servicios CargoBIKI y AdaptaBIKI, en los que incorpora diez tipos de bicicletas y triciclos de carga y adaptados al sistema BIKI tras una inversión de un total de 202.761 euros financiada por el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Transportes.

La presentación oficial y la puesta en marcha de estos nuevos vehículos se ha realizado este jueves en la Acera de Recoletos, a cargo del concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, y del gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas.

En la misma se han mostrado los distintos modelos disponibles y se ha explicado el proceso de alquiler de los vehículos, con los que se pretende "facilitar que todas las personas puedan desplazarse de forma sostenible, cómoda y segura".

El servicio se ofrece en modalidades horaria, diaria, semanal y mensual, con el fin de adaptarse a las necesidades de cada persona usuaria, que podrá realizar estas acciones a través de la ya existente aplicación Parkibici.

Las tarifas se han determinado de forma que con dos euros puedan utilizarse durante tres horas al día, según ha señalado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, existe un descuento del 50 por ciento en las tarifas diaria, semanal y mensual para un amplio colectivo de personas, como familia numerosa, familias con niños de cero a diez años, mayores de 65 años, familias monoparentales, personas con movilidad reducida, estudiantes entre 18 y 25 años.

En concreto, el nuevo servicio cuenta con diez tipos de bicicletas y triciclos. Así, se compone de bicicletas para carga de mercancía, para transporte de uso familiar y adaptadas para las personas con movilidad reducida.

UBICACIONES

Los diferentes modelos de vehículos que se incorporan al servicio estarán disponibles en diversas ubicaciones dentro de la actual red de Parkibici gestionada por Auvasa.

De este modo, los vehículos de carga de mercancías se ubicarán en el nuevo Hub Ciclologística en la calle Arribas número 20 y en el Parkibici de López Gómez, mientras que los ciclos familiares lo harán en los Parkibici de Recondo, Casa del Estudiante-Hospital y Facultad de Filosofía y Letras.

Por su parte, los vehículos adaptados se situarán en el nuevo quiosco Parkibici de la Acera de Recoletos y en el Parkibici Casa del Estudiante-Hospital.

Las referidas ubicaciones tendrán en principio carácter provisional, ya que se pretende ajustar el servicio a las necesidades reales de la ciudadanía una vez implantado el mismo, tras un seguimiento del uso que se realice de los nuevos vehículos.

Este proyecto ha contado con un presupuesto total de 202.671,83 euros, IVA incluido, y está financiado por el Ayuntamiento de Valladolid y por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el marco del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.