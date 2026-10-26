Blanco anuncia 1,6 millones para la recuperación de los servicios públicos esenciales tras una catástrofe grave

Modificará las bases reguladoras de las ayudas contra la despoblación para mejorar eficacia y favorecer arraigo y llegada de nuevos pobladores VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha anunciado este lunes una nueva línea de ayudas dotada con 1,6 millones de euros para que los ayuntamientos puedan recuperar cuanto antes los servicios públicos esenciales tras una catástrofe grave.

Isabel Blanco ha comprometido otros 653.478 euros para la formación de policías locales, bomberos, técnicos y voluntarios de Protección Civil mediante cursos especializados, ejercicios prácticos y simulacros.

Además, ha avanzado que el presupuesto de Protección Civil y Emergencias crecerá un 39,7 por ciento hasta los 28,3 millones de euros y ha destacado entre las partidas inversoras la contratación de un segundo helicóptero de rescate con base en Sahechores de Rueda, León, junto al inicio de los trabajos de la nueva sede del 112 mediante la redacción del proyecto técnico con una dotación inicial de 100.000 euros.

"Se trata, sin duda, de uno de los mayores esfuerzos presupuestarios en los últimos años en materia de protección civil y emergencias", ha significado la vicepresidenta segunda que ha aseverado que la rapidez y la eficacia en la respuesta ante una emergencia son "determinantes" para garantizar la seguridad y la protección de las personas.

Blanco ha anunciado una inversión de 3,49 millones de euros para modernizar la plataforma tecnológica del Servicio de Emergencias 1-1-2, "un recurso clave puesto que permite gestionar e integrar la información que se genera en la tramitación de incidentes, desde datos personales hasta las actuaciones, recursos, agentes y organismos que se movilizan", y ha sumado a esta partida 5,4 millones de euros para la explotación y el mantenimiento de un servicio que dio respuesta en 2025 a 351.682 incidentes, 964 al día, ha precisado.

Asimismo, ha avanzado un aumento de casi un 58 por ciento la inversión del parque móvil de Protección Civil hasta los 3,3 millones de euros.

También incrementará la capacidad operativa del Centro Coordinador de Emergencias mediante una asignación de 4,12 millones de euros para reforzar tanto los recursos como su plantilla, que va a pasar de 13 a 24 técnicos que cubren las 24 horas del día. Asimismo, ha informado de que la Unidad de Apoyo Logístico duplica su personal, de 8 a 16, mientras que las delegaciones territoriales se "robustecerán" con 18 técnicos especializados, dos por provincia.

Estos son los principales anuncios en materia de Protección Civil y Emergencias y Despoblación que ha realizado la vicepresidenta segunda de la Junta en su comparecencia este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha detallado los pormenores del proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 en las áreas de su competencia --Vivienda, Urbanismo, Despoblación, Ordenación del Territorio, Protección Civil y Emergencias, Mujer e Igualdad de Oportunidades--.

Por otro lado y para dinamizar la demografía ha anunciado como principal novedad la puesta en marcha en el marco de la Estrategia para la Sostenibilidad Demográfica y Territorial de Castilla y León de los 'proyectos semilla' que ha definido como "una nueva forma de combatir la despoblación con soluciones concretas, eficaces y adaptadas a cada municipio, que permitan generar oportunidades, favorecer el arraigo y atraer nuevos pobladores a nuestros pueblos".

Blanco ha avanzado que través de los proyectos semilla se realizarán unas 90 actuaciones para favorecer el arraigo, atraer nuevos pobladores y generar oportunidades en el medio rural. Estos proyectos semilla se articularán en siete modalidades de actuación, que abarcan desde la puesta en valor de los recursos locales y la acogida de nuevos habitantes hasta la dinamización cultural y social, la colaboración territorial, la accesibilidad y el emprendimiento. Isabel Blanco se ha comprometido a llevar a cabo una modificación de las bases reguladoras de las ayudas contra la despoblación para mejorar su eficacia y favorecer iniciativas que contribuyan al arraigo, atraigan nuevos pobladores, mejoren los servicios y generen oportunidades en nuestros pueblos.