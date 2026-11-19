De izquierda a derecha, el director de La Opinión-El Correo de Zamora, Luis Garrido; la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco; y el gerente de La Opinión-El Correo de Zamora, Carlos Zardaín - JCYL

ZAMORA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha defendido este jueves las ayudas que presta el Gobierno autonómico para que las mujeres apuesten por las carreras tecnológicas al asegurar que la sociedad "no puede perderse el talento del 50 por ciento de la población",

Así lo ha señalado durante su participación en la ceremonia de entrega de los premios eWoman Zamora 2026. En ese evento, celebrado en el Consejo Consultivo de Castilla y León y organizado por La Opinión-El Correo de Zamora, Blanco ha incidido en la importancia de los referentes femeninos y ha destacado que la Junta ha incrementado un 28% el presupuesto destinado a luchar contra las desigualdades de la mujer, empezando por "la lucha contra la violencia machista, la mayor de las desigualdades que hay".

Además, Blanco ha citado programas como el Stem Talent Girl o el FP Stem que aspiran a que las mujeres se animen a cursar carreras de la rama tecnológica.

En lo tocante al evento como tal, el lema elegido este año ha sido "Mujeres que lideran sin estrés y con efectividad". En la gala se han entregado siete galardones que reflejan la diversidad de ámbitos en los que las zamoranas desarrollan su actividad. Premio de Igualdad, Trayectoria Profesional, Mérito Deportivo, Mujer Rural, Mujer y Tecnología, Talento Joven y Sin Barreras.

En el encuentro también se han puesto en común diferentes experiencias, herramientas y estrategias profesionales para tomar mejores decisiones, gestionar equipos o conciliar prioridades con las que conseguir un liderazgo más eficiente.