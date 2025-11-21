Blanco destaca el aumento de recursos para víctimas de violencia machista en CyL que consolida su sistema de protección

La vicepresidenta de la Juntay consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura el I Congreso regional 'Violencia de género: prevenir, intervenir y restaurar', organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León - JCYL

La vicepresidenta de la Juntay consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado el aumento de los recursos destinados a la atención para mujeres víctimas de violencia machista en Castilla y León que consolida su sistema de protección.

Lo ha hecho en el marco de su intervención en el I Congreso regional 'Violencia de género: prevenir, intervenir y restaurar', organizado por el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León en Zamora, donde ha remarcado que el Ejecutivo autonómico ha reforzado los diferentes servicios, como sucede con la red de centros de protección o los servicios asistenciales y de asesoramiento.

Uno de ellos es, precisamente, el servicio de apoyo psicológico que se presta en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León.

La número dos del Gobierno autonómico ha felicitado al Colegio por reunir a grandes expertos de distintas áreas y disciplinas en la lucha contra la violencia machista, y ha añadido que la psicología tiene "mucho que aportar en la erradicación de esta lacra".

Precisamente por ello, Blanco ha resaltado que la Administración autonómica ha realizado una "apuesta importante" por este campo, la cual se ha traducido en una "extensa y fructífera" relación de trabajo para poner en marcha programas y recursos tanto de prevención como de atención.

La vicepresidenta ha relatado cómo el apoyo psicológico es una pieza clave en el 'Modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León - Objetivo Violencia Cero' que puso en marcha la Junta, que conforma una red de asistencia a la mujer y a sus familiares a través de respuestas personalizadas e integrales.

Todos los agentes implicados en la detección, protección y atención a las víctimas --Servicios Sociales, ámbitos judicial, sanitario y educativo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades del Tercer Sector-- colaboran y están perfectamente coordinados para actuar ante estas situaciones.

Uno de los ejes de esta red asistencial es el citado 'Programa de Apoyo Psicológico', que lleva funcionando desde 2005 y que, a lo largo del tiempo, ha crecido tanto en personas que han recibido ayuda como en líneas de actuación.

SERVICIOS SOCIALES AUTONÓMICOS

Actualmente, tras el último convenio firmado con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León en 2025, cuenta con una financiación anual de la Junta de 450.000 euros. Un servicio que se presta por el sistema de Servicios Sociales autonómicos.

Se presta apoyo a las víctimas de la violencia machista, pero también a quienes han sufrido agresiones sexuales, como a las usuarias del servicio 'Atiendo' del Ejecutivo autonómico --servicio presencial, telefónico y telemático 24 horas y siete días a la semana a mujeres que han padecido agresiones sexuales-- o las derivadas por las gerencias territoriales de Servicios Sociales.

También a menores víctimas de agresión sexual, personas dependientes de la víctima sean menores o mayores de edad e incluso hombres que han ejercido la violencia machista: a través del 'Programa Fénix', se trabaja con ellos para disminuir los patrones violentos y prevenir la transmisión generacional de las actitudes de desigualdad y machismo.

Uno de los servicios esenciales de este programa es el apoyo psicológico urgente que se presta en sedes policial y judicial, ha sostenido, ya que los profesionales están disponibles en menos de 30 minutos una vez se haya interpuesto una denuncia en alguna de estas dependencias, lo cual supone una "ayuda crucial" en momentos tan críticos y complejos como es la decisión de denunciar tras haber sufrido violencia machista.

En este programa trabajan profesionales especializados en atención a personas que han sufrido este tipo de violencia: 91 en consulta y 75 para las situaciones de urgencia. Y, a medida que el servicio continúa implementándose, cada vez se logra llegar a más personas.

INVERSIONES

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha expresado que el objetivo de la Junta es seguir ampliando estos servicios y llegar a más mujeres que lo necesiten.

Por ello, Blanco ha asegurado que se van a continuar incrementando las inversiones a programas y recursos destinados a la atención directa a las víctimas de violencia machista, en las cuales se incluyen los servicios de apoyo psicológico.

En este sentido, ha detallado que la inversión destinada a la Red de Atención va a crecer de 4,1 millones a los 6,2 millones y en lo que respecta a la red de centros residenciales y casas de acogida, la partida crece un 38 por ciento hasta los 2,6 millones.

A estos espacios físicos hay que sumar los nueve centros 'Atiendo', para asistir, apoyar y asesorar a aquellas mujeres que han sufrido una agresión sexual.

La Junta va a destinar 1,8 millones para reforzar también el servicio de atención telefónica y telemática --disponible 24 horas todos los días del año-- para aplicar la inteligencia artificial en la detección de patrones y la planificación de recursos y así ofrecer respuestas más rápidas.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha asegurado Blanco, continuará con el fortalecimiento de todos los servicios asistenciales y de asesoramiento que presta a las víctimas de la violencia machista: apoyo psicológico, asesoramiento jurídico-social, traducción e interpretación telefónica y ayudas económicas.

El objetivo es destinar 3,6 millones de euros en estos servicios que en 2024 atendieron a 3.868 personas y se dotarán con 500.000 euros para el proyecto 'Atrapadas', para atender a las víctimas de explotación sexual y de trata.