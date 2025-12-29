Blanco destaca que CyL sea "la primera Comunidad autónoma" en implantar el grando III+ para afectados por ELA

De Vicente y Blanco, durante la firma del convenio. - EUROPA PRESS

PALAZUELOS DE ERESMA (SEGOVIA), 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado que Castilla y león es "la primera Comunidad autónoma" en implantar el grado III+ (grado 3 plus) de dependencia, para "cumplir" la ley estatal de Dependencia y "mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica".

Así lo ha señalado durante su visita al Centro de Servicios Sociales de La Fuencisla, en Segovia, durante la inauguración de dos nuevas Unidades de Convivencia en la residencia y en la que ha estado acompañada por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, entre otras autoridades.

La también vicepresidenta de la Junta ha recordado que Castilla y León fue "pionera" en implantar "un sistema de atención integral" a este colectivo en colaboración con la asociación ELA-CyL. "Y desde aquí quiero transmitirles nuestro cariño y el agradecimiento por el trabajo que están realizando a través del programa Inteq. Con ese programa a las personas se les daba la atención, el asistente personal que ellos necesitaban en función de su situación y también se habilitaba los domicilios, se prestaba el apoyo psicosocial a las familias, así como los dispositivos tecnológicos", ha añadido.

Este grado III+ está vinculado a aquellas personas con ELA en un estado avanzado, en la que ya tienen una dependencia completa para afrontar la vida cotidiana, y precisan de asistencia instrumental y personal permanentes debido a los problemas respiratorios y de disfagia. No obstante, también se han incluido dentro de esta valoración a aquellos castellanos y leoneses con el grado III ya reconocido y que padecen otras enfermedades en fase avanzada e irreversible.

Este grado se puede solicitar en la web de la Junta y el procedimiento se tramitará con carácter prioritario. Si cumple todos los requisitos, se reconocerá el nuevo grado y la prestación económica vinculada a un servicio de asistencia personal o de ayuda a domicilio y que puede alcanzar hasta los 9.900 euros mensuales.

"Y para las personas que no tengan suficiente con esos 9.900 euros al mes, vamos a seguir financiando la diferencia o las horas que ellos necesiten. Porque si algo le preocupa al presidente Mañueco, si algo nos preocupa a este gobierno, es cuidar, es atender y ayudar a las personas que más lo necesiten", ha abundado.

En cuanto a las unidades de convivencia en la residencia segoviana, De Vicente ha relatado que se han diseñado a partir de la antigua dependencia de Asistencia Psiquiátrica, que ha recibido una renovación completa de las instalaciones para crear las unidades 'Los Claveles' y 'Los Fresnos', con el modelo que impulsa la Junta en toda la Comunidad.

En las unidades se alojan entre 12 y 15 residentes, disponen de su dormitorio (individual o compartido), cocina, salón y dependencias comunes con el resto de la residencia.

Para la consejera Blanco, este modelo que se está adoptando "de forma rápida a través de los fondos europeos Next Generation" tratan de transformar los centros para que se parezcan "lo más posible a las casas de los residentes".

Según la consejera, desde la Junta se está implementando el modelo de cuidados a los mayores de forma que "quienes permanecen en sus hogares reciban los mismos servicios que quienes se encuentran en un centro residencial, y quienes están en estos centros sientan que viven como en sus casas".

El diputado de Servicios Sociales y presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha expuesto detalles de la inversión, que ha alcanzado casi "medio millón de euros, de los que 220.388 se han recibido de la Junta, provenientes de los fondos europeos, y el resto los ha financiado la Diputación".

Con la consejera Blanco y De Vicente ha estado presente la directora del CSS La Fuencisla, Cristina Vicente, que ha destacado cómo el centro ya dispone de seis unidades de Convivencia. La directora ha recordado, además, que la transformación de estas últimas ha permitido que varios residentes hayan podido habitar de forma secuencial las dependencias según iban avanzando las obras, hasta su finalziación en este diciembre de 2025.

Por su parte, De Vicente ha insistido en destacar el "éxito" de este modelo a través del "esfuerzo" de los profesionales que cuidan de los residentes y que, en La Fuencisla, son "cerca de 35, que hacen que las personas se sientan como en una familia".

CONVENIO

Durante la presentación de las dos unidades de Convivencia, Isabel Blanco y Miguel Ángel de Vicente han firmado un convenio por el que la Consejería de Familia ha cedido el robot social, 'TEMI', que permite interactuar a los residentes, ofrece música, responde sus preguntas, "con el recurso de las nuevas tecnologías también para las personas mayores", según ha expresado la consejera Blanco.

En el convenio también se contempla la cesión de dos andadores inteligentes, sistemas de apoyo al caminar que, de forma similar a los andadores manuales, permiten al residente el apoyo durante sus paseos.

Estos complementos tecnológicos, como ha destacado la consejera, son una "herramienta más" en la atención a los mayores, que se extiende con los servicios de Medicina, Psicología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social y Enfermería, en la búsqueda "de la mejor atención y cuidado a los mayores, con el respeto a las personas".